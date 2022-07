Dopo quello perso con Johnny Depp, Amber Heard affronta un altro processo!

E' sotto inchiesta in Australia per spergiuro

Non c'è davvero pace per Amber Heard. Dopo essere stata sconfitta nel processo contro il suo ex marito Johnny Depp, ora l'attrice deve affrontare l'accusa di spergiuro in Australia.

I fatti risalgono al 2015, quando Amber Heard e Johnny Depp erano ancora sposati. Lui si trovava in Australia per girare "Pirati dei Caraibi" e lei lo raggiunse insieme ai loro cani, Pistol e Boo, ma senza rispettare la dichiarazione ufficiale e la quarantena di 10 giorni prevista dalle leggi locali.

Per questo è stata accusata di importazione illegale di animali e di aver falsificato i documenti di viaggio. I due attori speravano di essersela cavata con un video di pubbliche scuse e rispedendo a casa i due cani, sobbarcandosi le spese di un volo privato. Invece, come riferisce Metro.co.uk, Amber Heard è ancora sotto inchiesta per spergiuro: i suoi guai davvero non finiscono mai.