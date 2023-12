Dr. Death - Il dottor malvagio, una storia vera in onda su Sky Crime

Dr. Death - Il dottor malvagio, docuserie su Sky Crime

Arriva su Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW) dal 13 dicembre, ogni mercoledì alle 22:55, DR DEATH: IL DOTTOR MALVAGIO, la prima docuserie su Christopher Duntsch, il noto neurochirurgo statunitense la cui scioccante storia ha sconvolto tutto il mondo. Dottori, medici e personale sanitario sono figure centrali nelle nostre società, considerate persone di riferimento, figure rassicuranti a cui ci si affida nel momento del bisogno.

Ma cosa succede quanto dietro al medico di cui ci fidiamo ciecamente si nasconde un assassino spietato e senza scrupoli? Attraverso la ricostruzione di casi reali e le preziose testimonianze inedite dei sopravvissuti, la docu-serie in 4 parti DR DEATH - IL DOTTOR MALVAGIO ripercorre le storie dei pazienti del Dottor Duntsch, il neurochirurgo divenuto tristemente famoso per aver mutilato, ferito e ucciso agli inizi del 2010 a Dallas, in Texas, 33 dei suoi pazienti, eseguendo disastrose operazioni di chirurgia spinale per le quali è stato poi condannato all’ergastolo.