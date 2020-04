EARTH DAY, SI PARLA DI AUTOMOTIVE DEL FUTURO

Open Gate Italia è lieta di essere partner della maratona multimediale One People One Planet per il 50° anniversario dell’Earth Day, manifestazione all’interno della quale vi sarà un focus specifico dedicato al tema della transizione ecologica nell’automotive, con particolare riguardo all’inquinamento atmosferico da autoveicoli e motoveicoli, organizzato in collaborazione con AIAGA - Associazione Italiana dei Fleet Manager e con la partecipazione e conduzione di Econometrica e del Centro Studi Promotor.

L’evento sarà in live streaming su villaggioperlaterra.it il 22 aprile, nella fascia oraria 15:30-17:00, sarà aperto dal Presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi, e vedrà la partecipazione dei vertici delle più importanti associazioni del settore (UNRAE, ANFIA, Assilea, ANCMA, Fondazione Caracciolo-Centro studi Aci) e delle associazioni di fleet manager nazionali e internazionali. Alla tavola rotonda interverranno il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Salvatore Margiotta e il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut. È previsto infine il contributo del presidente della FIA Jean Todt. Introduce i lavori Andrea Morbelli, partner di Open Gate Italia.