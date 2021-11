Elenoire Casalegno a "La Confessione": "Così ho salvato la vita a Omar Pedrini"

Elenoire Casalegno racconta un evento difficile da dimenticare legato alla storia d’amore durata sette anni, tra il 2002 e il 2009, con l'ex leader dei Timoria Omar Pedrini. La conduttrice rivela come affrontò quella notte, nel giugno 2004, quando il suo compagno subì quel primo intervento al cuore e lei, letteralmente, gli salvò la vita, caricandolo a forza in auto e portandolo in ospedale, nonostante dall'esterno le condizioni non apparissero così gravi: "Una sera lui rimase sveglio per scrivere un articolo, io andai a dormire. Mi svegliai la mattina lo trovai esattamente come la notte, vestito ancora con tanto di scarpe, maglione. E lui mi raccontò che, rimanendo sveglio, gli era venuta fame e, dopo aver mangiato un po' di bresaola e bevuto un po' di birra, aveva iniziato ad avere grandi dolori allo stomaco. Quindi pensai immediatamente a una congestione", racconta l'ex modella a Peter Gomez.

"In farmacia gli misurarono la pressione ed era perfetta, gli diedero delle pastiglie. Tornammo a casa e mangiò un riso in bianco e si mise a dormire. Dopo circa un'oretta, andai in camera e lo vidi dormire. A quel punto iniziai a svegliarlo e lui non voleva svegliarsi - prosegue l'attrice - A un certo punto aprì gli occhi e disse: 'Sono stanco, lasciami dormire'”. A quel punto Elenoire si accorge che sta accadendo qualcosa di veramente grave: "Dissi: 'no, no, scendi giù dal letto'. Lo tirai giù di forza, insomma è un uomo di un metro e novanta, non proprio piccino e leggiadro. Lo vestii, lo caricai in macchina e corsi immediatamente in ospedale. Lui non voleva".

Una volta arrivati, dopo l'ecocardio dissero: 'Signora, bisogna immediatamente operarlo'. Aveva un aneurisma aortico. Arrivò il medico e mi disse: 'Signora glielo dico con molta onestà: all’80% muore, al 20% si salva”. Uscì dopo sette ore di intervento e mi dissero: 'Ce l'abbiamo fatta, adesso è in rianimazione”.

"Miracolo, gli hai salvato la vita", commenta il conduttore. "Questa è la storia", conclude Elenoire.

Il toccante racconto è stato registrato per la puntate de "La Confessione" in onda sul Nove venerdì 5 novembre alle 22.45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza. Il direttore de ilfattoquotidiano.it in questa puntata ospita Elenoire Casalegno.