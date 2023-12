Eleonora Daniele ai tempi del GF. Un cambiamento epocale per la conduttrice

Eleonora Daniele, il suo passato da gieffina. Un look totalmente stravolto

Eleonora Daniele, l'affermata conduttrice ed eccellente giornalista della Rai, ha un passato da concorrente del Grande Fratello. Partecipò infatti alla seconda edizione, quella nella versione tradizionale che poi vinse Flavio Montrucchio. Sebbene lei non avesse vissuto a pieni polmoni tale esperienza perché impensierita da tante preoccupazioni che l’attendevano a casa, - si legge su Tendenze di Viaggio - ha comunque lasciato un bel ricordo e un segno tangibile nei cuori palpitanti dei telespettatori. Bella, anzi, bellissima lo era già allora. Certo, non era la donna che apprezziamo oggi ma ancora una ragazza che in ogni caso con i suoi occhioni sapeva incantare chiunque la osservasse. Lo charme e la sua ragguardevole eleganza c’erano già. E lei, anche con outfit molto easy, composti da jeans, maglietta o canotta, ammaliava chiunque la guardasse. In realtà non è cambiata.

Parlando delle sue chiome - prosegue Tendenze di Viaggio - diciamo che ha variato la tonalità del biondo, passando da un ben più scuro, talvolta quasi tendente al castano, a uno più luminoso e caldo. Li ha anche portati bei lunghi, soprattutto nel periodo della pandemia e dei vari lockdown durante i quali lei ha deciso comunque di andare in diretta per tenere costantemente informato il suo pubblico. A livello di look ha iniziato a optare maggiormente per tubini e completi pantalone. Il trucco non è variato molto. Difatti lei ama moltissimo mettere in risalto i suoi occhi e il suo sguardo decisamente intenso e da gatta. Le labbra le ama sia nude che rese ancora più speciali da un lucidalabbra rosato così come, per le occasioni più speciali, da uno mat rosso.