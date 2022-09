Elisabetta Canalis senza reggiseno: Instagram rimuove la foto. "Me l'ha bannata"

Elisabetta Canalis senza reggiseno: "Foto bannata" da Instagram

Una foto pubblicata da Elisabetta Canalis senza reggiseno (con indosso i jeans) è stata censurata su Instagram. Lo ha rivelato la showgirl, con un commento sotto la stessa foto pubblicata sempre sul social dal fotografo che l'ha scattata, Andrea Varani: "A me l'ha bannata", ha scritto Elisabetta Canalis aggiungendo una emoticon che ride. Il social ha una politica molto ferrea in tema di nudità: Andrea Varani per pubblicarla ha messo un piccolo segno nero, il capezzolo del seno di Elisabetta.

Le censure di Instagram hanno fatto discutere in passato perché è vietata la pubblicazione di capezzoli femminili (se non in allattamento) ma non dei capezzoli maschili in vista.

Elisabetta Canalis - storia su Instagram



Instagram ha però chiarito: "Sappiamo che talvolta le persone desiderano condividere immagini di nudo artistiche o di natura creativa, ma per diversi motivi non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram. Sono inclusi le foto, i video e altri contenuti creati con strumenti digitali che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di fondoschiena nudi. Sono comprese inoltre alcune foto con capezzoli femminili in vista, tranne che nel contesto di allattamento al seno, parto e momenti successivi al parto, situazioni correlate alla salute (ad es. in seguito a una mastectomia, sensibilizzazione sul cancro al seno o chirurgia di conferma del genere) o atto di protesta".