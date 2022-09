Elodie conquista il red carpet di Venezia 79 con la sua sensualità - FOTO

Il fascino di Elodie sbarca in laguna. La cantante è al suo esordio nel ruolo di attrice

Attesissimo il debutto di Elodie al Festival del cinema di Venezia. La cantante ha sfilato fascita da un sensuale abito di Valentino nero sul red carpet per il suo debutto da attrice nel film in bianco e nero "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa nella sezione 'Orizzonti'.



Nel cast, e anche lui sul tappeto rosso, c'è Michele Placido, tra i volti del film ispirato alla storia della prima pentita di mafia nel Gargano. "Mi sono buttata, era una follia ma anche una grandissima occasione per svelare un altro lato di me. Per me è molto importante il rispetto alla storia e di questa donna" ha detto Elodie. La cantante interpreta Marilena, la bellissima moglie di un boss che si innamora di Andrea, erede di un clan rivale.