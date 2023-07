Elodie nuda. Foto che fanno salire la pressione. Guardale

Elodie, foto davvero mozzafiato

La rete impazzisce per le sue foto sempre più bollenti di Elodie.

Ora spuntano foto di qualche anno fa che lasciano davvero senza fiato.

"Siamo nati così" recita la didascalia della foto che Elodie ha pubblicato su Instagram. Una frase semplice per mostrarsi al naturale, nuda e sexy. La foto ha mandato in delirio i suoi fan che hanno apprezzato con decine di migliaia di like e di commenti positivi.

Nella didascalia compare anche una data: 05.05.15, ovvero la data in cui stata scattata la foto.