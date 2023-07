Elodie e Andrea Iannone in barca. Sottoveste trasparente, ELODEA is back!

Elodie incanta tutti a Capri tra musica e sensualità. La cantante più forte della nausea. E con Andrea Iannone...

Elodie a Capri, sottoveste da infarto e voce da diva. Che spettacolo

Elodie ha incantato tutti al largo di Capri: si è esibita a un evento presentato da Tommaso Zorzi (per il lancio di un brand di birra) a bordo di una motonave. Gli splendidi faraglioni sullo sfondo e la sua voce a scaldare i cuori del pubblico presente: la cantante romana ha proposto alcuni dei suoi brani più celebri da Bagno a mezzanotte a Guaranà/Nero Bali passando per Andromeda, Tribale, Margarita, Ciclone e Due.

Elodie sconfiggee la nausea in barca a Capri. La sua esibizione

Le onde si sono fatte un po' sentire... “Ho un po’ di nausea, devo essere onesta. Questa è la mia priva volta (in barca, ndr). Sono molto felice di farlo con voi. È difficile cantare con le onde, molto difficile”.



Ma Elodie è stata più forte anche del malessere, ha stretto i denti e continuato a cantare con maestria.

Elodie e Iannone in barca a Capri

E dopo l'esibizione un po' di meritato relax con il fidanzato Andrea Iannone. Per la cantante e il pilota di motociclismo è quasi un anno d'amore: si erano conosciuti a inizio agosto 2022 nel corso di una festa e subito scattò la scintilla e ora convivono insieme a Lugano.

Elodie e Iannone in barca a Capri (Instagram elodie)



Elodie e Iannone, 2023 d'amore. E il pilota sogna il ritorno in pista: Superbike?

Se per Elodie questo 2023 è magico e ricco di soddisfazioni (dal David di Donatello al successo del suo concerto al Forum, passando per il brano Pazza Musica lanciato con Marco Mengoni), il 2024 potrebbe essere l'anno di Andrea Iannone: The Maniac (soprannome con cui lo conoscono gli addetti del MotoGP per la sua mania di essere puntiglioso e di volere tutto in ordine) infatti nel 2024 potrebbe tornare in pista. Al momento non c'è nulla di definito, ma la speranza di molti è di vederlo a bordo di una Superbike (con la Ducati) e alcune indiscrezioni fanno sperare che si trovi una quadra per riportare uno dei più grandi talenti italiani degli ultimi anni in sella a una moto.