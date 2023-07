Elodie, costume aderente e forme esplosive. Iannone torna a correre: i rumors

Elodie, costume aderente e forme esplosive

Elodie sempre più regina dei social. Una delle foto più viste, cliccate, commentate e inondata di cuoricini d'amore dei follower sulla rete è quella che vede la cantante con un costume da bagno che su di lei risulta davvero esplosivo. E se qualcuno pensa che sono solo gli uomini ad apprezzare le foto di Elodie... si sbaglia. Anche tantissime donne approvano. "Io sono donna e… mi piace Elodie esattamente come mi piace Brad Pitt.. è oggettivamente un’opera d’arte!!", ha commentato una sua fans. "Ho dubbi sulla mia eterosessualità", ha scritto scherzosamente un'altra.

Andrea Iannone e la Superbike, le ultime indiscrezioni sul pilota e fidanzato di Elodie

Da Elodie ad Andrea Iannone. Nessun gossip da segnalare sulla loro storia d'amore che procede spedita (con tanto di convivenza, la cantante ha lasciato Milano per stare col fidanzato), ma è il tema motori a essere caldo. Come noto a inizio 2024 il campione di Vasto potrà tornare alle corse. da tempo si parla di un suo possibile approdo in Superbike (dopo gli anni in MotoGp con Ducati e Suzuki). Anche se ci sono ancora molti nodi da sciogliere. "Mettendo da parte per un attimo l’opzione Marc VDS, dato che l’arrivo della struttura olandese è ancora in forse ed il primo pilota dell’eventuale nuova formazione sarebbe Sam Lowes, le opzioni più realistiche sembrano le attuali strutture indipendenti Ducati", scrive Motosprint. "In primis Barni, il cui desiderio però è quello di proseguire con Danilo Petrucci, dunque l’unica possibilità per Iannone sarebbe una eventuale seconda moto, per la quale però il budget pare tutto da costruire. Più complicata le opzioni Motocorsa – che sta però tentando di allestire due moto – e Go Eleven, a metà tra la conferma di Philipp Oettl e la ricerca di un nuovo portacolori". Dunque nulla ancora di chiaro sul ritorno di Andrea Iannone in sella, ma la sensazione è che il mondo delle corse abbia un grande bisogno di un talento e di un personaggio del suo calibro e dunque i suoi tifosi sono autorizzati a sperare di vederlo in pista.

