Emily Ratajkowski, la modella impegnata che fa impazzire il web

Il suo account Instagram è seguito da quasi 30 milioni di persone. Emiliy Rataikowski è una delle modelle più influenti negli Stati Uniti. Non soltanto per la sua innegabile bellezza, ma anche per il suo impegno sociale e politico. È stata tra i principali supporter di Joe Biden durante la corsa alla Casa Bianca ed è stata tra le prime a denunciare gli abusi di alcuni produttori cinematografici. Non solo: denunciò molestie sul set del videoclip per la canzone "Blurred Lines" di Robin Thicke, accuse che poi vennero in parte conferamate.

Ha un podcast in cui parla liberamente di sesso e di condizione femminile. E per questo è diventata una persona molto ascoltata negli Usa. Ma rimane anche una modella e ama mostrare il suo corpo statuario sui social. Qui abbiamo raccolto alcune delle foto più belle scattate negli ultimi mesi, partendo dall'inizio del 2023.

Emily Rataikowski e le polemiche contro il ban sull'aborto

Recentemente la modella si è schierata apertamente in favore della libertà di scelta sull'aborto. "Questa settimana, 25 vecchi bianchi hanno votato per vietare l’aborto in Alabama anche in caso di incesto e stupro. Questi uomini al potere stanno imponendo la loro volontà sui corpi delle donne per sostenere il patriarcato e per perpetuare il complesso carcerario industriale, togliendo alle donne di bassa estrazione economica il diritto di scegliere di non riprodursi. Gli stati che stanno cercando di vietare l'aborto sono quelli con maggiore percentuale di donne nere residenti. Questa è una questione di classe economica e razza ed è un attacco diretto ai diritti fondamentali delle donne statunitensi, che sono protette dal Roe contro Wade. Nostro corpo, nostra scelta" ha scritto sui social la Ratajkowski all'indomani del divieto di aborto in Alabama.