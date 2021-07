Europei a casa The Jackal: Guenzi e Paolantoni ospiti per la finale

L’impresa dell’Italia contro la Spagna è stata un grande successo anche per RaiPlay. In particolare per il format originale “Europei a casa The Jackal”che nella serata di martedì 6 luglio ha ottenuto un risultato strepitoso, il migliore di sempre, con oltre 156 mila visualizzazioni lineari, oltre 165 mila legitimate streams ed una media spettatori pari a 16.350.

Una crescita del 26% rispetto al match vinto contro il Belgio e di quasi il 40% rispetto all’ottavo di finale disputato contro l’Austria. Molto positivi anche i risultati del consumo on demand. Gli oltre 1,1 milioni di legitimate streams e le 120 mila ore di visione fanno di “Europei a casa The Jackal” uno dei contenuti più visti su RaiPlay dall’inizio di Euro 2020.

E c’è da aspettarsi numeri altrettanto positivi per la finale di domenica 11 luglio, quando Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia, Simone e i loro ospiti torneranno a collegarsi dal salotto di casa, per l’appuntamento conclusivo che vedrà l’Italia affrontare l’Inghilterra per il titolo di campione d’Europa. Insieme a loro, tra presenze e collegamenti Carolina Morace, Francesco Paolantoni, Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti.

Con un occhio al campo ed uno ai social, i protagonisti non si risparmieranno in commenti e reazioni davanti alle azioni più emozionanti. Appuntamento dunque domenica 11 luglio, a partire dalle 20,40, per la più importante sfida degli Azzurri. Ogni puntata del programma va in diretta dal CPTV di Napoli.