Fabrizio Corona, dal carcere nuovo messaggio da brividi: "Lotta pronto a..."

Fabrizio Corona, dal carcere nuovo messaggio da brividi: "Pronto a..."

L'ex re dei paparazzi lancia un nuovo messaggio forte e allarmante dal carcere. Fabrizio Corona è ancora al centro dei riflettori non solo per la sua posizione giudiziaria, ma anche per i suoi comportamenti sempre più preoccupanti. Dopo che il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato il differimento pena in detenzione domiciliare, l'ex marito di Nina Moric ha postato uno scatto scioccante su Instagram. Si è mostrato con il volto completamente insanguinato scrivendo nella didascalia: "Mi taglio la vita". "Si è ferito ai polsi", aveva spiegato il suo legale Ivano Chiesa.

"È solo l'inizio - aveva scritto ancora Corona - Quanto è vero Dio, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Vergogna. Chiedo, sennò veramente mi taglio la vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza e che guardi gli atti. Per me e per tutti i detenuti che da anni vivono ingiustizie".

Ora spunta un nuovo inquietante messaggio che fa nuovamente preoccupare i fan.

Fabrizio Corona: "Lotta pronto anche a sacrificare la tua vita"

L'ex marito di Nina Moric torna a rivolgersi ai fan con un messaggio preoccupante. "Se sei assolutamente convinto della tua ragione - si legge in un post su Instagram pubblicato da uno dei collaboratori di Corona - ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà".

Il messaggio getta nuovamente sconforto tra i fan, preoccupati che Fabrizio possa farsi nuovamente del male. Dopo le ferite ai polsi, l'ex fotografo dei vip aveva avuto altri atteggiamenti autolesionistici. Lo aveva rivelato lui stesso in una scioccante lettera inviata a Massimo Giletti che l'aveva letta in diretta tv a Non è L'Arena.

"Ho chiesto di poter andare in bagno per fumare. Mi hanno dato un accendino - ha scritto Corona nella lettera - sono controllato a vista praticamente da tre uomini della polizia penitenziaria". "Io mi siedo sul water - prosegue - e accendo la sigaretta, a torso nudo, coi pantaloni tirati su: vedo sul mio braccio destro la ferita del giorno prima, due punti di sutura, che mi ero fatto pugnalandomi con una penna Bic".

"Schizza il sangue dovunque - aggiunge l'ex fotografo dei vip - sulla faccia, sulla bocca, sulle braccia, sugli occhi, sul petto. Sento uno strano sapore mi piace, è amaro, e continuo, sono convinto che dentro la ferita ci siano i pezzetti dell’ambulanza rotta. È notte e mordo tutto, pelle, carne, tatuaggi, pezzettini di vetro. Mi sento incontenibile e non ho più freni".

Fabrizio Corona, dentro e fuori dal carcere

Corona negli ultimi anni è entrato e uscito dal carcere più volte. Ad ottobre 2015 ottenne il primo affidamento terapeutico. Il provvedimento fu però revocato ad ottobre 2016. A febbraio 2018 gli fu concesso l’affidamento provvisorio che fu poi revocato nel giugno dello stesso anno, quando tornò in carcere.

L'affidamento fu concesso ancora a novembre 2018, ma fu sospeso nuovamente fino a marzo 2019 e ad aprile dello stesso anno ci fu la revoca. Nel dicembre 2019 Corona uscì dal carcere per il differimento pena con detenzione domiciliare per curarsi che è stato revocato qualche settimana fa.