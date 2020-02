Fabrizio Corona esce dalla comunità: in attesa della nuova casa va in hotel

Fabrizio Corona è uscito dalla comunità. Ha caricato tutti i suoi bagagli su un furgoncino per tornare a casa. In attesa però che la Polizia sblocchi la nuova abitazione, soggiornerà nella suite di un hotel nel centro di Milano.

Fabrizio Corona torna a casa: le prime immagini dopo l’uscita dalla comunità

L’ex re dei paparazzi può iniziare una nuova vita. È uscito dalla comunità in cui era entrato per curare una patologia psichiatrica che in carcere non poteva “essere curata adeguatamente”, come aveva precisato il giudice del provvedimento.

Il settimanale Nuovo lo ha paparazzato mentre caricava i suoi bagagli su un furgoncino, pronto a lasciare l’alloggio della comunità. Con lui era presente l’amico e personal trainer Nathan Martelloni, che ha spiegato cosa farà Corona nelle prossime ore.

Fabrizio Corona soggiorna nella suite di un hotel in attesa dello sblocco della nuova casa

L’ex marito di Nina Moric non potrà andare subito nella nuova casa, in quanto è in attesa di un ok da parte della Polizia. Soggiornerà temporaneamente nella suite di un hotel nel centro di Milano, come ha spiegato l’amico.

“Si sta appoggiando ad una suite d’hotel del centro di Milano, non lontano dal teatro alla Scala in attesa che la Polizia sblocchi la casa nuova che ha preso” ha spiegato Martelloni al settimanale Nuovo. “Ma non può uscire, è comunque ai domiciliari”.

Fabrizio Corona finirà infatti di scontare la pena nel marzo del 2024.