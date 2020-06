Fabrizio Corona, niente carcere: salvato in Cassazione

Fabrizio Corona non torna in carcere. A deciderlo è la Cassazione che ha annullato l'ordinanza impugnata contro l’ex re dei paparazzi, disponendo il rinvio al tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame.

Corona avrebbe rischiato altri 9 mesi per la revoca dell’affidamento in modo retroattivo, ma grazie alla decisione evita il carcere. “Sono sereno - aveva detto pochi giorni fa prima della sentenza - anche se questo è un momento particolare, ma voglio avere fede nella giustizia italiana e spero che per una le cose vadano come devono andare. Ho fatto più di sei anni dietro le sbarre, ora sono agli arresti domiciliari”.

"Vittoria, sono contento. Giustizia per Fabrizio" ha dichiara l’avvocato Ivano Chiesa dopo la decisione dei giudici. 'Hasta la victoria siempre. Vamos guerriero e andiamo" ha scritto invece Fabrizio su Instagram.