Festival di Venezia, Monica Bellucci: "Tim Burton mi ha fatto a pezzi in Beetlejuice Beetlejuice". Ecco perchè

Monica Bellucci racconta il ruolo in Beetlejuice 2: "Tutti abbiamo cicatrici emotive"

Monica Bellucci ha sfilato sul tappeto rosso del Festival di Venezia per presentare Beetlejuice Beetlejuice, film diretto dal compagno TIM Burton. L'attrice nel film in uscita nei cinema il 4 settembre interpreta una sorta di "sposa cadavere" che nella prima scena viene appare in prezzi sul pavimento. Sarà poi le stessa a ricomporsi e mostrarsi comunque bellissima tra le mille cicatrici.

"È un processo misterioso il fatto che lei sia a pezzi - ha affermato Monica Bellucci all'ANSA - e quando mi sono dovuta ricomporre non è stato affatto facile, mi sono sentita una sorta di mimo. Il mio personaggio di Delores si muove poi come una bambola. Le cicatrici? Tutti abbiamo cicatrici emotive".

Insieme a Monica Bellucci si sono presentati a Venezia anche diversi membri del cast del film originale tra cui Michael Keaton, che interpreta lo "spiritello porcello", Winona Ryder nei panni di Lydia e Catherine O'Hara in quelli di sua madre. Questo trittico è stato la base su cui Tim Burton ha costruito la sceneggiatura per il seguito del primo film. Tra le new entry abbiamo appunto Monica Bellucci, Jenna Ortega, che interpreta la figlia di Lydia, Justin Theroux e Willem Dafoe.