Madonna e figlia: ascelle non depilate contro l'estetica tradizionale

Madonna ha pubblicato su Instagram una foto con la figlia Lourdes in cui la modella 25enne mostra fiera le ascelle non depilate

Madonna ha pubblicato su Instagram una foto abbracciata con la primogenita Lourdes Maria Ciccone Leon, meglio conosciuta semplicemente come Lola, per esperimerle tutto il suo amore e sostenerla nella sua battaglia contro un modello di estetica femminile tradizionale. La figlia della popstar, infatti, mostra con orgoglio le ascelle non depilate. La stessa Madonna, ormai 30 anni fa, si era fatta fotografare allo stesso modo.

"Come pezzi del tuo cuore, che camminano intorno a te", è il messaggio d'amore di Madonna per la figlia 25enne, descritta come "artista, ribelle, combattente, coraggiosa". La modella e l'icona della musica si sono fatte portavoce di un movimento che ha preso piede negli ultimi anni che mette al centro la lotta contro il body shaming, ovvero i commenti online sull'aspetto fisico, e l'accettazione di se stessi senza filtri e paure.