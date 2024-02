Festival di Sanremo, Fiorello accusato di satanismo: "Pur di fare soldi vendi l'anima al diavolo"

Fiorello, durante il Festival di Sanremo, è stato accusato di satanismo. Sul famoso social Tiktok è diventato virale un video in cui una donna accusa il presentatore di aver invocato satana: " È uno schifo, pur di fare soldi vi vendete l'anima al diavolo. Questa è la seconda volta che viene nominato il nome di satana nel Festival". Il riferimento è ad Amadeus chiamato scherzosamente "Balzebù".

Continua ancora Monica imperturbabile ed impassibile: "Se non erro la volta scorsa è stata la comica Virginia che ha nominato per ben cinque volte il nome di Satana sul palco di Sanremo. Ora lo hai fatto tu, caro Fiorello, con tutti quelli che avevi dietro. È una vergogna!".

"Gesù sta tornando e nessuno si rende conto che stiamo vivendo gli ultimi tempi e tutto ciò è scritto. Fiorello mettiti davanti al Signore e chiedi perdono per quello che hai detto. Vergognatevi per cosa si può arrivare a fare per soldi".

Diversi i commenti e le reazioni dei followers tra umorismo e risate generali; un utente scrive: "A chi ti rivolgi per comprare la roba?".