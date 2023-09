Fiorello e l'aneddoto su Giorgia Meloni: “Da ragazza era fissata con una cosa”

Fiorello e l'aneddoto su Meloni baby sitter

Fiorello ha ricevuto il "Premio satira politica Forte dei Marmi" per il personaggio su Viva Rai 2, ma ha anche conquistato un riconoscimento per il suo show ricevendo "il Premio di programma dell'anno".

Fiorello ha voluto intrattenere il pubblico con una battuta sulla premier Giorgia Meloni. Lo showman ha ironizzato col pubblico sulla notizia comparsa sui giornali relativamente al periodo in cui la premier Meloni a suo tempo ha fatto la babysitter a sua figlia. "Niente Barbie, la faceva giocare con il Lego. Era fissata con le costruzioni, tirava su dei gran palazzi... squadrati", ha detto lo showman alludendo allo stile architettonico in voga sotto il fascismo".

"Avete letto della storia del dirigente Rai sotto ricatto di una escort? E noi non siamo in onda con Viva Rai 2"., ha detto Fiorello facendo capire che gli potrebbe essere mancata un'occasione di fare satira sulla vicenda. Poi "ho chiesto quanti anni avesse il nuovo amministratore delegato - ha proseguito con le sue battute Fiorello - perché il dirigente in questione ha 66 anni, ma l'età non corrisponde con quella dell'amministratore delegato".