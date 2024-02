Fiorello e il ballo del qua qua con John Travolta: "Gag venuta male, ma..."

Fiorello e il ballo del qua qua con John Travolta a Sanremo 2024. "Era una gag venuta male, ci sta. C'è gente che si è arrabbiata come se avessimo ammazzato qualcuno"

"Vogliamo affrontare l'argomento subito o non lo affrontiamo per niente?": dice Fiorello a Viva Rai2 subito dopo la diretta della seconda serata del Festival di Sanremo. Il riferimento è al 'ballo del qua qua' con John Travolta che ha scatenato il pubblico social. "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Tu non lo sai, perché tu non c'eri, tu eri impegnato a dire ‘Codice 01'. Mentre lui dice ‘Codice 01', io mi prendo gli insulti. Tu sei là e io mi prendo gli insulti", dice lo showman siciliano parlando con Amadeus seduto al suo fianco. Il direttore artistico del Festival commenta: "Ma era una cosa carina, divertente".

"Io mentre la facevo, già avevo previsto tutto. Pensavo già: ‘Qui è la fine delle nostre carriere‘. Quella di Travolta sicuro, ma di più la nostra perché la gente dice che siamo stati noi", continua Fiorello rispondendo alle critiche con la consueta autoironia.





E racconta com'è andata: "Noi volevamo fare una cosa ironica, ma io già quando sono andato nel camerino ho capito l'antifona. Ho chiesto a John Travolta se volesse fare la Qua Qua dance e lui mi ha chiesto: "Cos'è?". Gli ho spiegato che è una cosa ironica: "Tu fai sempre cose fighe e noi ti facciamo fare una stron*ata". E lui non è che abbia detto di no, ha detto sì. È nata così. C'è gente che si è arrabbiata come se avessimo ammazzato qualcuno, con tutto il rispetto ancora non ci siamo. Era una gag venuta male, ci sta".