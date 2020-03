Firenze: chiude il Teatro della Pergola, rimane aperto il cinema La Compagnia

Nel capoluogo toscano chiude il Teatro della Pergola. L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa organizzata nella platea del teatro durante la quale i giornalisti sono stati invitati, nel rispetto della nuova normativa ministeriale sulle distanze di sicurezza, a sedersi in posti alternati, da Tommaso Sacchi, nella doppia veste di assessore comunale alla cultura e presidente della Fondazione Teatro della Toscana, carica che nella passata giunta era stata ricoperta dal sindaco Dario Nardella. “Nel rispetto del Dpcm del 4 marzo per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus - ha dichiarato Sacchi - il teatro non può ottemperare alle misure disposte e pertanto è costretto a chiudere fino a nuove disposizioni. Voglio esprimere la massima solidarietà - continua Sacchi - al mondo della cultura che sta fronteggiando perdite molto significative, con ricadute sociali ed economiche molto forti. E’ la crisi più grave che insieme stiamo attraversando da molti anni e non sarà passeggera. Occorre trovare al più presto forme di sostegno. Da parte mia dedicherò ogni minuto per aiutare il settore culturale. Sono in contatto con il MIbact per trovare incentivi e misure di supporto nuove. Penso per esempio alla possibilità di estendere l’Art Bonus a tutte le forme di cultura”. Durante la conferenza Tommaso Sacchi ha fornito alcuni dati a campione sul crollo della fruizione di eventi e spazi culturali. "Il Museo Novecento, il 3 marzo 2019 ha registrato 425 accessi, il 3 marzo 2020 solo 17 accessi. Il Museo Bardini , il 2 marzo 2019 , 49 accessi, lo stesso giorno di quest’anno solo 11. A Santa Maria Novella il 4 marzo del 2019 ci furono 245 ingressi (lato biglietteria comunale) e quest’anno, il 4 marzo, solo 9. La società Prg, che organizza concerti, ha registrato un calo di prevendita dell’85%, il Maggio Musicale un calo di botteghino tra il 30 e il 40%, l’Orchestra della Toscana un calo tra il 15 e il 30%, al Teatro di Rifredi sono già stati annullati una decina di spettacoli". Diversa invece la situazione al Cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Toscana, sostenuta e promossa da Fondazione Sistema Toscana della Regione Toscana. Annunciati, in una nota dell’ufficio stampa - il rinvio di due eventi in calendario: Firenze Archeofilm (previsto per l'11 – 13 marzo), che si terrà dal 12 al 15 giugno e la presentazione del libro Un’idea più grande di me (Luca Sossella editore) di Armando Punzo e Rossella Menna, prevista per il 6 marzo e rinviata in data da stabilire. Il cinema di via Cavour, 50/r resterà aperto, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli spettatori. I posti in sala, nei quali sarà possibile accedere, saranno segnalati da un apposito contrassegno e saranno garantite modalità di accesso e di uscita adeguate.