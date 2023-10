Gialappa's: "Arbore nostro padre putativo. Che bravo Zalone con Crozza". L'intervista a Giorgio Gherarducci e Marco Santin

Torna il Gialappa Show su Tv8 dopo una stagione estiva di successo. Ascolti tv super con le puntate del primo ciclo. Ve l'aspettavate?

"No" rispondono in coro Giorgio Gherarducci e Marco Santin ad Affaritaliani.it.

"Era la prima volta che eravamo su TV8 e Sky, non sapevamo cosa aspettarci", sottolinea Marco Santin.

"La rete attendeva la metà di quello che abbiamo fatto per cui direi che è andata bene", le parole di Giorghio Gherarducci.

La Gialappa's ha fatto scuola in tv. Ma c'è qualcuno che assomiglia a voi oggi?

"C'è gente che ha usato il nostro schema delle voci fuori campo, che peraltro non è una nostra invenzione. Noi abbiamo deciso di non farci mai vedere, però la spalla nella comicità c'è sempre stata. Il nostro padre putativo era Renzo Arbore e quel tipo di mondo lì. Poi ci sono altri che non si mostrano mai, ma non tantissimi. Secondo me il più bravo è Andrea Zalone - con Maurizio Crozza - che ha capito come rapportarsi a un comico e come fare la spalla", spiega di Giorgio Gherarducci.

"Forse l'unica cosa che realmente abbiamo inventato è stato prendere in giro il calcio che all'epoca era impensabile per chiunque", chiosa Marco Santin.

Dopo vi hanno seguito in molti...

"Neanche poi tanti, perché la seriosità che c'è adesso sul calcio... Poi magari mettono una rubrichina dove c'è uno che cade, ma in realtà prima ci fanno due palle cosi su qualsiasi cosa", osserva Marco Santin. "Nei primi anni sì c'è stato Raimondo Vianello a Pressing, poi Quelli che il calcio, ma adesso si sta tornando a una discreta seriosità", aggiunge Giorgio Gherarducci. "Ogni partita c'è il processo a un allenatore che la settimana dopo viene santificato... così è di nuovo insopportabile. Però le regole sono quelle lì", dice Marco Santin

C'è un calciatore che vorreste avere in trasmissione?

"L'attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo. E' un genio del calcio: l'altra volta ha fatto 4 gol in una partita (nel 5-0 contro il Modena in serie B lo scorso maggio, ndr) e poi a fine match era a torso nudo a bere birra con gli ultras del Venezia", le parole di Marco Santin.

Qualcuno del calcio che vi fa ridere?

"Ci sono tantissimi stranieri in più rispetto ai tempi di Mai Dire Gol quindi faccio fatica..", spiega Marco Santin

Magari qualche allenatore...

"Devo dire che quelli che stanno parlando in questo periodo fanno tutti abbastanza ridere. Da Inzaghi a Pioli ad Allegri... quando li senti con delle scuse meravigliose... Ma infatti vengono presi in giro sui social. Da 'Spiaze' ad altre cose che fanno, vengono prese di mira"



Dopo il grande successo della prima edizione, riparte GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dal 16 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30.

Alla guida del programma torna Mago Forest, indiscusso padrone di casa, spalla dei comici e complice della Gialappa’s, affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa. Si parte con un graditissimo ritorno: Ellen Hidding dopo oltre vent’anni dal debutto insieme, sarà di nuovo al fianco di Forest nella prima puntata dello show.

GIALAPPASHOW, IL CAST DEI COMICI

GialappaShow torna su TV8 con la nuova stagione



Confermato tutto il cast comico, con vecchie conoscenze e nuovi personaggi. Torna Ubaldo Pantani con il nuovissimo format 4 Funerali. Nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, che dopo Pechino Express intraprendono una nuova avventura televisiva. Immancabili le incursioni di Ester Ascione, alias Brenda Lodigiani, che proporrà anche una particolare interpretazione della cantante Annalisa.

Rivedremo Stefano Rapone nei panni del Vice portavoce aggiunto del Governo, e nei nuovi panni dell’inviato sui red carpet, Antonio Ornano con il suo Brando Godano, e come allenatore di una squadra di calcio giovanile, Valentina Barbieri nella parodia di Ilary Blasi, e nella nuovissima parodia di Madame.

Alessandro Betti sarà ancora protagonista con il suo Fachiro Tandoori e, in più, riceverà in ogni puntata il prestigiosissimo premio Alluce di Donatello. Toni Bonji regalerà nuove perle di saggezza nell’intento di (de)motivare, e nei panni di un medico dello sport.

E, direttamente dal Baratro, tornano i ragazzi Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, vera rivelazione della scorsa stagione.

Ma non solo, il cast del programma si arricchisce in questa edizione di nuovi comici: Edoardo Ferrario, Gigi & Ross, Fabrizio Casalino e Alessandro “Lesc” Bianchi, con nuovi personaggi tutti da scoprire.

GIALAPPASHOW, NOVITA' E CONFERME DEL PROGRAMMA DI TV8





Tra le novità di questa stagione, vedremo gran parte del cast alle prese con una versione inedita di Tentescion Ailand.

Non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa’s, che prenderà di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web.

Infine, l’immancabile citofono, vera icona del programma, dove vedremo suonare ospiti a sorpresa.

Il programma prevede inoltre la partecipazione straordinaria di artisti del mondo della musica, che saranno coinvolti in gag, e performance inedite.

Riconfermati anche i contributi musicali dei Neri per Caso, che interpreteranno secondo il loro stile inconfondibile le canzoni pop, e supporteranno le performance degli ospiti. A guidarli ancora una volta il Maestro Vittorio Cosma.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.