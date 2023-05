Gialappa's, aneddoti su Mai Dire Gol. "Frengo nacque per caso. E Caccamo nei camerini..."

Gialappa's Band, ecco GialappaShow su TV8

La Gialappa's Band sbarca su TV8 con GialappaShow: il mago Forest in conduzione, tanti comici e personaggi nuovi, ma anche un grande ritorno, Jean Claude di Marcello Cesena ("Lo manderemo a Pechino Express con la mamma", leggi qui).

Marco Santin e Giorghio Gherarducci si raccontano ad Affaritaliani.it tra passato presente e futuro.

Gialappa's Band, arriva GialappaShow e gli aneddoti su Mai Dire Gol... L'intervista

La Gialappa's band nasce con Mai Dire gol (senza dimenticare le divertenti radiocronache delle partite sin dai Mondali in Messico del 1986). Ultimamente parlate meno di calcio... "Quando facevamo Mai dire gol si giocava solo la domenica, non c'era internet. Ora appena c'è una papera dopo cinque minuti ce l'hai sul web, sui siti dei giornali. Senza dimenticare che ormai il calendario delle partite è spezzettato tutti i giorni, non c'è più un appuntamento fisso", dice Giorgio Gherarducci. "E poi con GialappaShow andiamo in onda quando la stagione calcistica sarà quasi finita. Ovviamente si faranno dei riferimenti...", spiega Marco Santin. "Comunque già a fine anni '90 il calcio era una parte minima dei nostri programmi. Noi siamo stati i primi a prenderlo in giro, poi hanno iniziato a farlo un po' tutti. Ormai i lisci li mettono anche nei servizi normali. Se poi ci sarà la cosa particolare...", sottolinea Gherarducci.

Però quanto vi manca il mitico Trapattoni con le sue frasi tipo 'Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco' che diventarono tormentoni di Mai Dire gol? "Ce ne sono anche adesso. Quando seguo le interviste ci sono due-tre che so già cosa rispondono in anticipo. Uno è in semifinale di Champions ad esempio...", racconta Marco Santin. Ad ogni modo "sul calcio abbiamo già dato tanto, non sentivamo l'urgenza di dover parlare di quello...", conclude su questo tema Giorgio Gherarducci.

Facciamo un salto nel passato. Dei mille personaggi storici delle vostre trasmissioni, ce n'è qualcuno che è nato in modo casuale? "Fabius dei Fabio De Luigi, nato mentre stavamo improvvisando in studio. C'erano dei provini e passò Fabio annusandosi l'alito. Ci venne da ridere e sviluppammo il personaggio", racconta Giorgio Gherarducci.

Frengo invece... "dicemmo 'ci servirebbe un pugliese, Antonio (Albanese, ndr) sai fare il pugliese?'. Disse di no e subito iniziò a emettere suoni. E lì noi.. 'E' perfetto'", l'anedotto di Marco Santin.

E Peo Pericoli? "Era nato a Emilio (programma di Italia 1, ndr), neanche in una trasmissione nostra", ricorda Gherarducci. "Al Gioco dei Nove ed Emilio noi eravamo sempre con Teo Teocoli e già c'era Peo, ma anche Felice Caccamo: non era ancora in scena, però già facevamo questo signore napoletano che non sapevamo neanche che faccia avrebbe avuto...", racconta Marco Santin. "Caccamo è nato nei camerini", sottolinea Gherarducci. "Teo lo faceva per farci ridere nelle pause del Gioco dei Nove di cui lui era uno dei protagonisti e noi autori"

Arriva il nuovo programma della Gialappa's Band in onda dal 21 maggio, ogni domenica alle ore 21.30, in prima visione su TV8, e in simulcast su Sky Uno. Per questo nuovo show, Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno voluto alla conduzione il Mago Forest, vero padrone di casa che sarà affiancato in ogni puntata da una presenza femminile a sorpresa.

Nel cast di GialappaShow ci saranno volti storici come Ubaldo Pantani e Marcello Cesena, vecchie conoscenze come Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, e altri comici per la prima volta con la Gialappa’s Band, come Alessandro Betti, Toni Bonji, Valentina Barbieri. Con la loro proverbiale ironia, marchio di fabbrica distintivo, la Gialappa’s Band commenterà i principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex On the beach, i più importanti eventi sportivi e i tormentoni del web.

A impreziosire il programma è prevista la partecipazione dei Neri Per Caso, la presenza del Maestro Vittorio Cosma e di tanti altri ospiti che saranno coinvolti negli sketch dei comici. Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.