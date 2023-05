Gialappa's, lo show su Tv8: "Manderemo Jean Claude a Pechino Express e..."

Gialappa's band torna con GialappaShow su TV8. L'intervista a Marco Santin e Giorgio Gherarducci

"GialappaShow è un classico programma nostro, della durata che ci piace (90 minuti), noi siamo voce fuori campo, ci saranno comici e filmati. La struttura è quella", dice Giorgio Gherarducci ai microfoni di Affaritaliani.it in vista del debutto su TV8 (dal 21 maggio ogni domenica). "E il padrone di casa sarà Forest", aggiunge Marco Santin. Ci saranno molti comici "nuovi e anche quelli con cui abbiamo lavorato tenderanno a fare nuovi personaggi", sottolinea Santin.

Gialappa's Band: "Manderemo Jean Claude a Pechino Express"

Con un'eccezione, si rivedrà il mitico Jean Claude di Marcello Cesena "rivisitato in una chiave nuova", spiega Giorgio Gherarducci. Il motivo del suo ritorno in mezzo a tanti personaggi inediti è semplice da spiegare. "Io lo amo alla follia, lo avete visto in conferenza stampa (una clip, ndr) ed è partito l'applauso", dice Marco Santin. "L'Italia ce lo chiedeva", aggiunge Giorgio Gherarducci. Che anticipa la nuova vesta di Jean Claude nello show della Gialappa's su TV8: "Farà Pechino Express con la madre"

Comici, il commento di filmati da programmi Sky (X Factor, piuttosto che Masterchef) o dal mondo satellite (come Ex on the beach), senza dimenticare un paio di personaggi-chef. Alessandro Betti sarà un "cuoco molto particolare", le parole di Giorgio Gherarducci e "Marcello Cesena farà un contributo su un nuovo format che si chiamerà 'Cucinare guidando', ma non diciamo di più". Una cosa a aggiunge Marco Santin: "Potrebbe anche avere degli sviluppi ulteriori... cucinare facendo qualsiasi cosa".

Sul fronte della politica nel vostro show ci sarà un personaggio nuovo, ossia il portavoce del centrodestra (interpretato da Stefano Rapone). Ma ci sono politici che meriterebbero l'imitazione dei vostri comici? "Li fa tutti Crozza per cui ne sono rimasti pochi", sorride Giorgio Gherarducci. "Poi rido poco quando vedo i politici che parlano ultimamente", dice Marco Santin.

Continua a leggere

E POI...

Gialappa's band, da GialappaShow agli aneddoti su Mai Dire Gol. La video intervista ad Affaritaliani.it





La Gialappa’s Band sbarca su TV8 con “GialappaShow”

Arriva il nuovo programma della Gialappa's Band in onda dal 21 maggio, ogni domenica alle ore 21.30, in prima visione su TV8, e in simulcast su Sky Uno. Per questo nuovo show, Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno voluto alla conduzione il Mago Forest, vero padrone di casa che sarà affiancato in ogni puntata da una presenza femminile a sorpresa.

Nel cast ci saranno volti storici come Ubaldo Pantani e Marcello Cesena, vecchie conoscenze come Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, e altri comici per la prima volta con la Gialappa’s Band, come Alessandro Betti, Toni Bonji, Valentina Barbieri. Con la loro proverbiale ironia, marchio di fabbrica distintivo, la Gialappa’s Band commenterà i principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex On the beach, i più importanti eventi sportivi e i tormentoni del web.

A impreziosire il programma è prevista la partecipazione dei Neri Per Caso, la presenza del Maestro Vittorio Cosma e di tanti altri ospiti che saranno coinvolti negli sketch dei comici. Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.