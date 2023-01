Gina Lollobrigida, la Rai ricorda l'attrice: ecco come cambia il palinsesto

Anche la Rai ha cambiato il proprio palinsesto per ricordare una delle più grandi protagoniste del Cinema italiano: Gina Lollobrigida. Già nella giornata di oggi (lunedì 16 gennaio) i programmi “Oggi è un altro giorno”, “La vita in Diretta” su Rai 1 e “Bellamà” su Rai 2 hanno omaggiato la diva italiana con filmati e racconti degli ospiti in studio. Sempre oggi, Rai 3 ha riproposto il film “Pane amore e fantasia” di Luigi Comencini, mentre alle 23.30 è previsto uno “Speciale Blob” a lei dedicato.

A seguire, per “Grandi Biografie” - sempre su Rai 3, alle 23.45 – “Gina Lollobrigida. La donna più bella del mondo”. Anche la Tgr è in campo per ricordare la Lollobrigida: la redazione Campania proporrà servizi all’interno dei Tg e nelle rubriche Buongiorno Regione e Mezzogiorno Italia sul rapporto tra Gina Lollobrigida e il cinema, Vittorio De Sica, Napoli, le isole e la costiera. La redazione di Bolzano ha programmato un servizio per il Tagesschau e ricorderà l’attrice scomparsa con servizi anche sul web e nei notiziari radiofonici, così come farà la Tgr Puglia. L’Emilia-Romagna riproporrà un servizio del 2004, quando la Lollo lasciò l’impronta delle sue mani in viale Ceccarini, a Riccione. RaiNews24 ha dedicato un ampio ritratto alla Lollobrigida, oltre ai servizi nel telegiornale.

Gina Lollobrigida, tutti i programmi sulla Rai per ricordare l'attrice

Per quanto riguarda i canali specializzati, Rai Movie oggi propone il film “Pane, amore e gelosia”, mentre il prossimo mercoledì 18 gennaio la puntata di “Movie Mag” in onda alle 23.20, si aprirà con un omaggio alla Lollobrigida: insieme a Laura Delli Colli saranno ricordate le grandi interpretazioni della celebre attrice. Rai Storia, oggi alle 23.30 (e in replica martedì 17 gennaio alle 9.30 e alle 18.30) propone per “Grandi Biografie” la puntata dal titolo “Gina Lollobrigida. La donna più bella del mondo”. Inoltre, alle 23.45 (replica martedì 17 gennaio alle 9.45 e alle 18.45) la puntata di “Stasera Gina Lollobrigida” con Vittorio De Sica.

Su RaiPlay è in evidenza in “Home Page” una lunga intervista andata in onda a “Domenica In” nell’aprile del 2020, in cui l'attrice ripercorre tutta la sua carriera. Nella fascia “Da Non Perdere” sono in evidenza i film “Pane, amore e fantasia” e “Pane, amore e gelosia”, oltre alla raccolta di 12 contributi dalle Teche Rai intitolata “Lollo tivvù”. Nella fascia “Playlist24” sono stati proposti: il servizio dal Tg1 delle 13.30 di oggi, un’intervista rilasciata a “Storie Italiane” del 2017, un’intervista a “Domenica In” del 2021 e lo sketch con Alberto Sordi, tratto dallo storico programma “Stasera Gina Lollobrigida”.

È stata predisposta, inoltre, una collezione intitolata “Addio a Gina Lollobrigida”, che racchiude alcuni servizi dei Tg, contributi di programmi Rai con interviste, sketch, partecipazioni e servizi biografici per un totale di 25 contributi. All'interno della stessa raccolta sono stati inclusi anche i film già citati e i cinque episodi dello sceneggiato “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini del 1972, in cui Gina Lollobrigida ha interpretato un’indimenticabile Fata Turchina.