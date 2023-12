Giorgia protagonista di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus

Giorgia prepara un 2024 che la vedrà sul palco di Sanremo: è infatti una dei cinque co-conduttori che affiancheranno Amadeus al prossimo Festival. "Non ha dovuto convincermi: appena me lo ha proposto ho accettato subito!" ha detto a caldo la cantante romana protagonista 4 volte in carriera sul palco dell'Ariston come artista in gara nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair dove ha parlato anche della sua vita privata.

Giorgia racconta l'amore per Emanuel Lo: "Gli dicevo: Invecchierò, tu mi lascerai"

Giorgia è fidanzata con Emanuel Lo, ballerino e coreografo ormai presenza fissa del programma Amici, da quasi vent'anni (la relazione iniziò nel 2004). I due si conobbero occasione della tournée per il disco Ladra di Vento dove lui faceva parte del corpo di ballo. Da quel momento non si sono più lasciati. Sei anni dopo l'inizio della loro storia Giorgia e Emanuel sono diventati genitori di Samuel. Emanuel Lo ha 44 anni lui, Giorgia 52 lei. A proposito della differenza la cantante ha ricordato le parole che pronunciava all'inizio della relazione. "Gli dicevo “Io invecchierò, tu mi lascerai”. Mi chiamava cavallina pazza. È stato bravo perché mi ha educato: tra i due l’emotivamente maturo era lui. Mi ha insegnato cosa vuol dire stare in un rapporto", ha confidato, "Ho resistito fino all'ultimo al suo corteggiamento, poi mi sono arresa e ho detto “Vabbè, vediamo”. Siamo stati modernissimi quando non lo sapevamo, 20 anni fa. Ora è tutto più normale", le sue parole a Vanity Fair.

Giorgia è gelosa di lui? "Ho sempre vissuto Emanuel come un performer. Poi è innegabile che, quando entra in un posto, si nota" ha ammesso: "In tanti anni l'ho percepito come fuoriclasse: scrive canzoni bellissime tipo Oronero, fa il regista di videoclip, ha un gusto pazzesco e visionario. Sono contenta abbia riconoscimenti. Maria (De Filippi, ndr) è stata una grande perché lo ha capito e ci ha scommesso".

