Wanda Nara lacrime, poi sexy sul palco: lady Icardi vince a Ballando con le Stelle

Wanda Nara lacrime a Ballando con le Stelle: "Inizio a sentire stanchezza e pressione"

"Inizio a sentire la stanchezza, avverto la pressione di dover dimostrare sempre di più, ma sento che più di questo non riesco - ha raccontato Wanda Nara in lacrime a Ballando con le Stelle nella consueta clip che precede l’esibizione - Sono crollata. Nel mio caso è una sfida con me stessa e alle mie paure. E miei i bambini mi hanno chiesto se tornavo a casa a Natale…". La showgirl argentine aggiunge: "La mia figlia più piccola ha preso 1 in un compito e 2 in un altro, perché io non ci sono".

Wanda Nara e Pasquale La Rocca applausi e primato a Ballando con le Stelle

Wanda Nara però sul palco dimostra una volta in più di esser donna forte e di carattere: anche sabato sera ha regalato una performance da applausi in coppia con Pasquale La Rocca sulle note di "I put a spell on you".

Wanda Nara numero 1. La classifica di Ballando con le Stelle non lascia spazio e dubbio: prima la moglie di Icardi insieme a Pasquale Rocca, poi Giovanni Terzi e Giada Lini, con Simona Ventura e Samuel Peron in terza posizione. Fuori dal podio momentaneo ci sono Lorenzo Tano e Lucrezia Lando che precedono Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina. Sara Croce e Luca Favilla chiudono dopo aver eliminato allo spareggio Carlotta Mantovan - Moreno Porcu. ​Antonio Caprarica affiancato da Maria Ermachkova era finito allo spareggio ma prima di iniziare l'esibizione ha annunciato di volersi ritirare almeno temporaneamente. "Il medico mi dice che se non mi fermo mi faccio male" ha spiegato il giornalista che proverà a rientrare in gara quando ci sarà la puntata del ripescaggio.

Wanda Nara, le parole su Icardi a Ballando con le Stelle

Nel corso di Ballando con le Stelle, sabato sera Wanda Nara ha raccontato: "Se Icardi mi aiuta in casa? Mauro fa tutto, è un uomo completo". Al termine della puntata la soubrette argentina è volata per qualche ora dalla sua famiglia in Turchia.

Mauro Icardi e Galatasaray allo 'spareggio' Champions

Icardi (25 gol e 5 assist in 23 partite stagionali) e il suo Galatasaray inseguono il bis in campionato dopo la vittoria della scorsa stagione: è duello testa a testa con i cugini del Fenerbahce, mentre in Champions League sarà decisivo l'ultimo match del girone sul campo del Copenaghen: le due squadre sono a pari punti (5) con il Manchester United in scia (a 4) e si giocano il secondo posto che vale la qualificazione agli ottavi di finale dietro al Bayern Monaco (che ha vinto il gruppo e vola alto a quota 13).