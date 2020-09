Giornate degli Autori, la pre-apertura con la IX edizione del Premio Bookciak

Nell’iconica location dell’Isola di Edipo, che in realtà è un’isola solo metaforicamente perché a poche centinaia di metri dal palazzo del Cinema del Lido di Venezia, si è festeggiato ieri sera il dialogo tra cinema e letteratura con i bookciak, corti di massimo 3 minuti, firmati da autori under-35 e tratti da libri. I giovani vincitori, i primi premiati al Lido dal presidente di giuria Mannarino (affiancato da Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto), con i loro bookciak (corti ispirati a libri e graphic novel) concretizzano il desiderio di ripartire, superando ogni sorta di isolamento, fisico (lockdown, carcere), sociale (discriminazione delle donne, periferie del mondo) o generazionale. Sei i vincitori della IX edizione: Marta Sappa e Marco Marasca con Per tutti i giorni della nostra vita, Le vite di Emma di Ave Govi (sezione Memory Ciak); Miriam Frosoni con Isola, dal romanzo Terrapiena di Carola Susani; Martina Girlanda con Bly, dal graphic novel Nellie Bly di Luciana Cimino e Sergio Algozzino; Ginevra Bruscino e Lorenzo Fontana con Stile libero, dai racconti de Gli effetti invisibili del nuoto di Alessandro Capponi. Nella sezione speciale, Fuori Sala, ideata nell’anno del Covid-19, le voci enciclopediche di Chicca Gagliardo e le fotografie di Massimiliano Tappari, che compongono il libro Gli occhi degli alberi e la visione delle nuvole, hanno ispirato il vincitore La casa del poeta, realizzato dagli allievi della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia.

Dallo stesso libro il corto premiato nella sezione Rebibbia, Tempo fermo, realizzato dalle allieve detenute del liceo artistico Enzo Rossi, nella casa circondariale G. Stefanini a Roma. “Soltanto pochi mesi fa non avremmo neanche immaginato di poter essere qui. Ritrovarci invece con i giovani vincitori e tutti gli amici di Bookciak è sicuramente più che una bella festa” - dichiara Gabriella Gallozzi ideatrice e direttrice del premio Bookciak, Azione! - “È un piccolo grande atto di resistenza che, alla vigilia di questa Mostra così particolare, assume un valore ancor più simbolico se pensato, come è stata questa IX edizione del nostro premio, a mo' di un laboratorio di riflessione sul mondo che verrà”. Come sottolinea Laura Delli Colli, presidente del SNGCI e partner del concorso: “Ancora una volta Bookciak, Azione! segna un percorso tanto più significativo in un anno difficile come questo 2020. I risultati dimostrano più di sempre quanto sia stato importante e necessario tenere aperto un filo di comunicazione durante Il lockdown: lavorare sulle pagine con le immagini ha sicuramente aiutato a superare il disagio con l’impegno della creatività”. Il Premio Bookciak, Azione! ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, è prodotto dall’Associazione culturale Calipso, Bookciak Magazine, col sostegno di MiBACT, MIAC, 8 e 1/2, Spi-CGIL, LiberEtà, Regione Lazio. In collaborazione con Giornate degli Autori, SNGCI, ANAC, Premio Zavattini, FICC, Nel Blu Studios. Col patrocinio di Biblioteche di Roma. RAI è mediapartner.