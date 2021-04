Grande Fratello Vip, Signorini sgancia una bomba sulla nuova edizione. Rumor

Grande Fratello Vip, Signorini sgancia una bomba sulla nuova edizione

È passato poco più di un mese dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip e iniziano già a circolare voci sulla sesta. A lanciare una chicca super è Alfonso Signorini, al timone del reality da diversi anni. Il Gf Vip 5 si è concluso con la vittoria dell'influencer milanese Tommaso Zorzi e proprio nel programma condotto da quest'ultimo, Punto Z, sono spuntate delle rivelazioni che hanno scatenato i fan.

Grande Fratello Vip sesta edizione: alla ricerca del cast

La macchina del Gf Vip non si ferma mai. Lo dimostra un'indiscrezione lanciata da Alfonso Signorini a Punto Zeta. La produzione sarebbe già al lavoro per costruire il cast della sesta edizione del reality. “La macchina del Grande Fratello si è già messa in movimento”, ha dichiarato il direttore del settimanale Chi chiacchierando con Tommaso Zorzi. Alfonso sarebbe già alla ricerca di nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Gf Vip 6, possibili concorrenti: nomi bomba

Durante l'intervista, Signorini non si è limitato a rivelare di essere già alla ricerca dei Vip che comporranno il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma ha anche fatto alcuni possibili nomi. Uno di questi ha a che fare con Tommaso Zorzi. La sorella Gaia farà parte dei concorrenti ufficiali?

Il conduttore del reality avrebbe proprio chiesto all'influencer milanese un aiuto per convincere la giovane sorella a partecipare al Grande Fratello Vip 6. I fan del reality sarebbero molto contenti della partecipazione della ragazza.

Durante l'intervista Signorini ha anche rivelato un chicca esilarante su Zorzi: “Quando si è presentato era con i riccioli biondi in stile Paolo Ciavarro ‘Il ritorno’. L’ho spedito dal parrucchiere e gli ho detto di ripresentarsi…per fortuna di tutti”.

Grande Fratello Vip 6 quando inizia

La sesta edizione del Gf Vip dovrebbe partire nel mese di settembre. Il reality di Canale 5 continua a registrare ascolti pazzeschi. La quinta edizione ha addirittura segnato un record nella lunghezza. Il reality è infatti durato dal 14 settembre al primo marzo. Il Gf Vip 5 ha tenuto compagnia agli italiani anche durante le feste natalizie e la notte di Capodanno. Le puntate sono andate in onda inoltre due volte alla settimana.

Anche la sesta edizione avrà un appuntamento bisettimanale e durerà così tanto? Per conoscere altre novità sul Grande Fratello Vip 6 non resta che attendere nuove chicche di Alfonso Signorini.