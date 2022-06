Grignani show a Macerata (video). E annuncia: "Ho 3 dischi pronti e..."

Gianluca Grignani accende l'estate con il Living Rock and Roll Tour 2022

E' stato per molti anni giudicato e screditato per alcune sue vicende personali. Lontano dalle luci del palcoscenico ma non dalla musica, Gianluca Grignani è finalmente tornato a far sentire l'eco della sua poesia. Quell'armonia tra parole e note che da troppo tempo mancava, ha inebriato i cuori dei presenti. E' partito infatti, Venerdi 24 giugno dal Teatro President di Piacenza, la "data zero" del tour elettrico "Living Rock and Roll Tour 2022", che lo vedra' impegnato insieme alla sua band per tutta l'estate in molte località italiane. Una serata "sold out", un ritorno accolto alla grande dai suoi fan che con calore ed entusiasmo hanno emozionato lo stesso roker. Tante sono state le canzoni che hanno fatto scatenare il pubblico, tra canti, balli e salti è stata una vera e propria manifestazione di pura felicità. Nemmeno piccoli inconvenienti tecnici hanno fermato l'artista che ha comunque proseguito con il concerto tra le urla euforiche di chi era lì solo per lui. E' un nuovo Grignani quello che si vede sul palco, non esita e non si ferma più, procede e va veloce senza soste.

Accolto con grandi applausi anche nella serata di Sabato 25 Giugno. Ospite presso lo Sferisterio di Macerata nella finale del festival "Musicultura 2022", presentato da Enrico Ruggeri e Veronica Maya e in onda il prossimo 8 Luglio su Raidue, Gianluca ha dato prova di essere il "rock italiano". La sua musica e la sua persona hanno riempito quel luogo ed inondato la scena. Chitarra stretta tra le mani, jeans, camicia nera e occhiali da sole, è cosi che si è presentato senza filtri e senza maschere. "Buonasera", ha sussurrato al pubblico e con gran sicurezza sulle note di "La mia storia tra le dita" ha dato inizio al suo spettacolo, un incredibile show. E' solo con l'ultima nota del brano "La Fabbrica di Plastica" che il conduttore Enrico Ruggieri lo chiamato al suo fianco invitandolo così a parlare del suo ultimo progetto.

"Sono stati otto anni difficili, momenti di luci e di ombre. Probabilmente avevo bisogno di isolarmi per scrivere nuove canzoni. Ho infatti ben tre dischi pronti, un progetto diviso in tre capitoli che uscirà a Settembre 2022", racconta Grignani. "Torno dopo tanti anni anche con questa tournéé perché è la gente che vuole che io sia qui. Quello che voglio continuare a portare e' la mia arte e non il successo, di questo non me ne faccio niente, non è una cosa che mi interessa come può essere per tanti", continua Grignani. "Dentro non ho il fuoco sacro della fama, non riesco ad avere quel tipo di atteggiamento che si ha quando solitamente si cavalca un palco. Somiglio molto di più alla gente che vorrebbe esserci quassù, ma che se venisse si accorgerebbe di quello di cui mi sono accorto io. 'Bisogna fare, devi dire', io non sono cosi ed è per questo che sono dalla parte di chi non verrà mai qui sopra. Essere famosi non è necessario, solo chi se lo merita deve esserlo ed io credo di meritarmi di fare il musicita, l' ho dimostrato. Ringrazio voi per questo, se non volevate io non ero qui".