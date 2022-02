Guarda "Pam & Tommy" e spende 83.000 euro per assomigliare a Pamela Anderson

Una fan scatenata di "Pam & Tommy" e "Baywatch"

Una donna americana ha speso 83.000 euro per assomigliare a Pamela Anderson, grazie alla chirurgia plastica. Marcela Iglesias, questo il nome della scatenata fan, ha preso questa curiosa decisione dopo aver visto “Pam & Tommy”, la serie-tv Disney Plus che ripercorre la vicenda della ex protagonista di “Baywatch” e del suo ex compagno, il musicista Tommy Lee.

Il famoso video privato che ha fatto il giro del mondo

La coppia divenne famosa in tutto il mondo per un caso curioso: la diffusione di un video (molto) intimo che avevano registrato per scopi privati e che poi era finito nelle mani di un operaio, arrabbiato con Tommy per dei mancati pagamenti. Marcela, imprenditrice e modella di Los Angeles, non è nuova a spese di questo genere, avendone già effettuate sia per il suo aspetto fisico, sia per lanciare il suo token non fungibile, significativamente chiamato “CryptoBarbie”. In un’intervista a Jam Press, ha spiegato: "Sin da quando ero giovane, pensavo che Pamela fosse la donna più bella. Mi sono infatuata di lei e Baywatch. Ho guardato la nuova serie e ho adorato il fatto che Lily James indossi una protesi che assomiglia esattamente alla replica del petto di Pam”. Pamela Anderson e Tommy Lee non sono altrettanto entusiasti di “Pam & Tommy”: mentre lui ha seguito con interesse la serie, nella quale è impersonato da Sebastan Stan, mentre lei l’ha definita una “imitazione a buon mercato”. Idee diverse, non solo su questo: sono divorziati ormai dal 1998, dopo aver fatto due figli.

