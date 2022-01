Guess my age torna dal 10 gennaio: primi ospiti Giorgia Palmas-Filippo Magnini

Guess my age - indovina l'età torna in onda dal 10 gennaio, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Tv8: conduce Max Giusti con tanti ospiti vip

Una folta schiera di Vip impreziosisce le nuove puntate di Guess my age – Indovina l’età, in prima tv assoluta, su TV8. Dal 10 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30, il game show, condotto da Max Giusti e prodotto da Banijay Italia, torna con la presenza in gara di tanti nuovi personaggi, appartenenti al mondo della tv e dello sport, che affiancano il concorrente in gara con l’obiettivo di indovinare l’età di 7 sconosciuti, cercando di difendere il montepremi iniziale di 100 mila euro.

Nella prima settimana saranno ospiti Giorgia Palmas e Filippo Magnini (lunedì 10 gennaio), Melissa Satta (martedì 11 gennaio), Filippo Bisciglia (mercoledì 12 gennaio), Federica Nargi (giovedì 13 gennaio), Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (venerdì 14 gennaio).

In questa stagione gli indizi non vengono più scelti dai concorrenti, ma indicati da una selezione casuale in un crescendo di difficoltà e tensione. Tra i nuovi indizi figurano il dato familiare, in cui lo sconosciuto rivela l’età di un membro della sua famiglia, che può aiutare o trarre in inganno, la foto ricordo, in cui lo sconosciuto commenta una sua foto legata ad un evento avvenuto nell’anno in cui è nato, il VIP, ovvero un videomessaggio di un personaggio dello spettacolo nato nello stesso anno dello sconosciuto, e Superzoom, con cui viene evidenziato un particolare dello sconosciuto scelto dal concorrente.

Il cambio dello sconosciuto è deciso dai concorrenti quando sono a conoscenza di sufficienti informazioni e aiuti, che Max Giusti regala nel corso della puntata.

Restano, come da tradizione, i bonus previsti dal meccanismo di gioco, del valore crescente di 500, 1000 e 2000 euro, nel caso in cui il concorrente riesca a indovinare l’età esatta degli sconosciuti.

Non mancano momenti di spettacolo, con gli sconosciuti che si rendono protagonisti di performance inedite e particolari.

Il programma è scritto da Max Novaresi, Ilenia Ferrari, Giuliano Rinaldi e Marco Soprano, e diretto da Alessio Pollacci.