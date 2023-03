Heather Parisi sorpresa a "Belve": Presta le manda l'ufficiale giudiziario

Heather Parisi riceve una sorpresa a "Belve": l'ex agente Lucio Presta le manda l'ufficiale giudiziario per recuperare i soldi che gli doveva

Per un po' l'ex ballerina di Pippo Baudo, Heather Parisi si è tenuta lontana dall'Italia, soprattutto dalla tv italiana. Motivo? Sulla testa della showgirl pendeva una condanna per diffamazione con tanto di risarcimento in rumors dicono che si parla di migliaia di euro mai pagati. Però, all'invito e richiamo di Francesca Fagnani a "Belve", la Parisi non ha saputo resistere. Così, l'agente dei vip Lucio Presta che doveva avere quei soldi ha deciso di riscuoterli attraverso un pignoramento avvenuto negli studi di "Belve". L'episodio sta avendo una grande eco mediatica, grazie anche al racconto di Presta di tutta la vicenda sul suo profilo Twitter.

Heather Parisi, ecco perchè è stata condannata per diffamazione da Lucio Presta

Nel 2017, Heather Parisi partecipa al programma di Lorella Cuccarini "Nemicamatissima". Lucio Presta è riuscito a riportare, in quell'occasione, la Parisi in tv. Durante la trasmissione ci sono stati una serie di dissapori tra la ballerina con la conduttrice e l'agente. Tra le liti è dinita secondo il racconto di Heather, la mancata messa in onda del film diretto dalla ballerina "Blind Maze", che sarebbe dovuto andare in onda sui canali Rai. Così la showgirl fece causa alla società di Lucio Presta. La battaglia legale è stata lunga e documentata via social da Heather Parisi che pubblicò alcune dichiarazioni contro la famiglia Presta, che le costarono una causa per diffamazione, vinta proprio dall'agente dei vip. Pertanto il giudice stabilì che la showgirl avrebbe dovuto pagare un ingente risarcimento al manager ma lei non ha mai sborsato un euro.

Heather Parisi, l'agente Lucio Presta aveva inviato l'ultimatum alla showgirl

Lucio Presta conosciuto agente dei Vip del calibro di Checco Zalone, Amadeus e molti altri personaggi del mondo dello spettacolo aveva chiesto a Heather Parisi di pagarglli il risarcimento e in occasione di un'intervista rilasciata all'Adnkronos raccontò: "Ci sono ben due sentenze, lei ha perso e il giudice ha stabilito un risarcimento e le spese legali, ma lei continua a non pagare. Abbiamo scritto anche al suo avvocato, ma neanche lui risponde alle nostre mail. Perciò mi vedo costretto a fare il giro in tutte le tv italiane così se lavora le pignoro i soldi".