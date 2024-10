Il cinema di Paolo Sorrentino in mostra a Milano

Per la prima volta a Milano, la OTHER SIZE GALLERY, lo spazio dedicato all’arte alla cultura declinata nei suoi differenti linguaggi all’interno del WORKNESS CLUB, in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del film Parthenope, presenta a partire dal 16 ottobre, la mostra “Il cinema di Paolo Sorrentino. Fotografie di Gianni Fiorito” a cura di Maria Savarese.Sedici fotografie, allestite nel prestigioso spazio di Via Maffei, sapientemente scelte per raccontare le scene e i backstage di alcuni film del cineasta napoletano Premio Oscar: Il Divo (2007), This must be the place (2010), La grande bellezza (2012), The Young Pope (2018), Loro (2018), È stata la mano di Dio (2021), fino all’ultimo, prossimo in uscita nelle sale cinematografiche, Parthenope ( 2024). I lavori evidenziano tutta la capacità ed il talento di Gianni Fiorito nel sintetizzare una storia in un unico scatto fotografico, dando vita a vere e proprie “cronache dal set”, percorse da una duplice dimensione, quella narrativa, messa in scena dal regista, e quella degli esseri umani impegnati nel viavai frenetico delle riprese, ed in particolare, il modo di lavorare di Sorrentino sul set.“Il ruolo del fotografo di scena, per Fiorito, - dice la curatrice Maria Savarese- è quello di cogliere un preciso momento, essere concentrato, “stare sul pezzo”, per tradurre un attimo, sia esso reale o scenico, nella finzione narrativa. Ed è per questo che nel suo lavoro è facile comprendere come cinema e fotografia si incontrino in un punto preciso, in un cuore esatto che batte puntualmente nella stessa area d’interesse, penetrando i dettagli nascosti e riportandoli all’attenzione, riuscendo a bloccare l’attimo, contemplandolo, ricostruendolo ed offrendo allo spettatore una più lenta ed attenta possibilità d’osservazione. ”Docente di Fotografia di Spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Gianni Fiorito ha svolto per decenni l’attività di fotogiornalista con particolare attenzione alla complessa realtà napoletana e meridionale italiana, documentando, tra l’altro, per le maggiori testate nazionali ed internazionali, il fenomeno camorristico e l’illegalità diffusa, la realtà sociale e urbanistica delle periferie, la dismissione della città moderna e la trasformazione del paesaggio urbano. Dal 2000 si è dedicato esclusivamente alla fotografia di scena, collaborando con i principali registi italiani, fra cui, oltre Sorrentino, Leonardo di Costanzo, Francesca Comencini, Ferzan Ozpeteck, John Turturro, Pappi Corsicato, Ivan Cotroneo, Antonio Capuano, Daniele Lucchetti, solo per citarne alcuni.Evento collaterale della mostra sarà l’incontro con l’attore Peppe Lanzetta, tra i protagonisti del film Parthenope, in conversazione con il critico cinematografico Francesco Della Calce che si terrà in galleria venerdì 29 novembre.WORKNESS CLUB è un luogo di lavoro, di cultura, di arte, ma anche di fitness, ristorazione e relax. Un ambiente completo, per coltivare successo, benessere ed instaurare nuove relazioni di valore. La bellezza dell’arte, in tutte le sue forme, trova la sua collocazione naturale in OTHER SIZE GALLERY, luogo di cultura, di piacere, di emozioni che conferma ulteriormente la sua funzione con la mostra “Il cinema di Paolo Sorrentino. Fotografie di Gianni Fiorito”.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna