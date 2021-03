Ancora bellissima a 81 anni: arriva il film su Tina Turner, "nonna" del rock

Andrà in onda il 27 marzo su HBO “Tina”, l’atteso documentario che celebra la carriera di Tina Turner (all’anagrafe Anna Mae Bullock), "leonessa del rock" ormai 81enne

“Tina” è diretto dai registi premi Oscar Daniel Lindsay e T.J. Martin, con la produzione di Simon Chinn, Jonathan Chinn e Diane Becker. Oltre a diverse interviste con la grintosa cantante, contiene contributi di Oprah Winfrey, Angela Bassett, Kurt Loder e altri big dello spettacolo.

HBO ha appena pubblicato il trailer del documentario "Tina":







Tina Turner ha avuto una carriera di straordinaria lunghezza, debuttando nel 1958 per poi esibirsi fino al 2009. Dopo gli inizi in duetto con Ike Turner, dal quale si è separata dopo anni di conflitti e violenze, ha intrapreso un percorso da solista che l’ha portata a ottenere successi planetari soprattutto negli anni ’80, con “Private Dancer”, “What’s love got to do with it”, “Tonight” (in duetto con David Bowie) e “The Best”, diventata una sorta di brano-manifesto.

Ha inoltre partecipato alla realizzazione del brano “Cose della vita”, in duetto con l’italiano Eros Ramazzotti.

Grazie al suo look felino e a gambe mozzafiato, è stata anche un’icona sexy, protagonista di diversi film: “Tommy”, “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e “Mad Max – Oltre la sfera del tuono”, del quale ha inciso anche la colonna sonora: “We don’t need another hero”.

Un’altra sua celebre canzone per il grande schermo è “Golden Eye”, scritta da Bono e Edge degli U2 e da lei incisa per l’omonimo film di 007.

Una vita e una carriera straordinaria, per una donna da sempre in prima linea e capace di prendersi la scena.