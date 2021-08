Ilary Blasi come Marilyn Monroe, vestito super sexy e... GUARDA LA GALLERY

Ilary Blasi instagram stories: diventa Marilyn Monroe

Ilary Blasi sta per tornare su Canale 5, durante la prossima stagione televisiva sarà al timone del nuovo programma Star in the star. Per il promo di lancio si è trasformata in Marilyn Monroe con tanto di maschera e parrucca e ha riprodotto l’iconico look “svolazzante” della diva.

Fonte Instagram Ilary Blasi



Ilary Blasi si trasforma in Marilyn per il promo del suo nuovo programma tv: le immagini

Ilary Blasi è diventata protagonista del promo di Star in the star e per far capire al pubblico quale sarà il "mood" del programma si è letteralmente trasformata nella "diva delle dive", Marilyn Monroe. Ha documentato la metamorfosi sui social, dove si è immortalata nel backstage alle prese con trucco e parrucco. La moglie di Francesco Totti ha indossato lo stesso abito svolazzante dell'iconica star, un modello color panna plissettato con la gonna al ginocchio e il corpetto scollato annodato dietro al collo. Non sono mancati i sandali con il tacco a spillo in tinta, anche se a fare la differenza è stata la maschera con tanto di capelli biondi in stile vecchia Hollywood che ha riprodotto le sembianze della mitica Marilyn.





Ilary Blasi è entusiasta del suo nuovo programma: debutterà il 16 settembre in prima serata su Canale 5 con Star in the star. Per il promo della sua trasmissione si trasforma in Marilyn Monroe. La conduttrice 40enne si diverte moltissimo a stupire tutti nei panni della diva in versione iconica, quella con indosso il sensuale abito bianco di “Quando la moglie è in vacanza”, film del 1955 diretto da Billy Wilder.





Ilary è bellissima e sorridente. Tenere a battesimo un nuovo programma non le crea panico. "L’ansia non mi appartiene, è vero. Però sono curiosa. E’ uno show nuovo per Mediaset e questa volta nessuno mi ha preceduto nella conduzione. Non vedo l’ora di iniziare”, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni.