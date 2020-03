Jalisse tornano, nuovo singolo pieno d'amore e speranza

Milano - Finalmente dopo tanti rinvii il nuovo singolo dei Jalisse sarà in uscita dal 17 marzo su tutti i digital stores e nelle radio. Una nuova avventura per Alessandra Drusian e Fabio Ricci che questa volta hanno scelto di collaborare con una band veneziana di genere metal, con numerose esperienze musicali su palchi internazionali: i Teodasia, ovvero Francesco Gozzo “Virgy” alla batteria, Matteo Frare "Bras" alla chitarra e Alberto Gazzi al basso.

“E' da anni che sogno una collaborazione con un gruppo metal ma non avevo ancora trovato musicisti come i Teodasia. Sono da sempre ispirato musicalmente da band come Linking Park, Epica, con sonorità forti e decise. Il connubio con la voce di Alessandra ha dato vita a una bella ed intensa creazione. Un esperimento che se continuerà ad emozionarci potrà costruire nuove idee” dice Fabio Ricci, produttore e autore del progetto per la Music Catcher.

Dichiara Alessandra: “L'unione tra melodia e suoni dai colori forti, il testo che affronta il coraggio e la volontà di amare come pietre fondamentali per il genere umano fanno di questo brano una perla che amo tantissimo e forse, proprio in questo periodo di grande confusione e disorientamento, ciò di cui non dobbiamo aver paura è proprio amare!”

Il singolo, registrato in provincia di Treviso al Bridge studio e mixato al Majestic studio da Marino De Angeli, prende il titolo dalla commedia musicale omonima andata in scena il 9 febbraio e che sarà riproposta alternandosi alla tournèe estiva Ora 2020. E’ anche in fase di realizzazione (e in prossima presentazione) il video del brano.

I Teodasia sono una band metal veneta nati oltre dieci anni fa dalla mente creativa di Francesco Gozzo che è ancora oggi l’anima pulsante. Sono stati nel 2013 in tour con Tarja Turunen, ex cantante dei Nightwish, mentre nel 2016 l'album “Metamorphosis” ha raggiunto la posizione #9 dell’Italian Amazon Top Charts ed il secondo posto assoluto della Rock Charts.

I Jalisse aderiscono all'iniziativa #iosuonodacasa realizzando un concerto racconto proprio il 17 marzo 2020 alle ore 16,00 in diretta streaming da #CasaeBottegaJalisse su Instagram: https://www.instagram.com/jalisse_official e Facebook: https://www.facebook.com/jalisseofficial

con micro raccolta fondi destinata ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

