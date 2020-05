Morta l'attrice Jitka Frantova Pelikan

Il 19 aprile scorso è venuta a mancare a Roma Jitka Frantova Pelikan, nata vicino a Brno in Repubblica Ceca, è stata attrice di talento e artista a tutto tondo. Vedova di Jiry Pelikan, protagonista della Primavera di Praga ed europarlamentare per il Partito socialista italiano, con lui ha condiviso le battaglie di una vita e l’esilio in Italia, divenuta la sua seconda Patria.

Diplomata all’Accademia di Arte drammatica AMU di Praga, instancabile e appassionata del suo lavoro, ha ricoperto ruoli importanti nei maggiori teatri italiani ed europei. Capace di recitare con uguali sfumature espressive in diverse lingue, ha lavorato, tra gli altri, con attori e registi come Giorgio Albertazzi, Mario Missiroli, Gabriele Lavia, Daniele Salvo.

Nel corso della carriera è stata premiata con diversi importanti riconoscimenti anche internazionali, nel 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica, per la scrittura e l’interpretazione della piece “La mia Primavera di Praga”.

Con questo suo ultimo rappresentativo e intenso testo teatrale ha impegnato con costante determinazione gli ultimi anni della sua vita, facendo conoscere, in particolare alle giovani generazioni, quei fatti storici e quegli ideali che hanno rappresentato una bandiera di libertà per tutta l’Europa.