Johnny Depp dimentica Amber Heard con "18": esce il nuovo album con Jeff Beck

Dal processo al rock: il nuovo disco di Johnny Depp

Dopo il successo giudiziario sull'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp si dedica con sempre più passione alla musica, il suo vero grande amore. Il 15 luglio uscirà “18”, l'album realizzato in collaborazione con Jeff Beck.

La prima collaborazione tra Jeff Beck e l’attore Johnny Depp risale al 2020, quando i due rilasciarono la cover di ''Isolation'' di John Lennon, ma l’amicizia tra i due artisti è di quelle di vecchia data. Anche durante i giorni del processo con Amber Heard, Johnny Depp si è rilassato esibendosi sul palco insieme al suo amico. Il titolo dell'album ha un significato particolare, come spiega lo stesso Jeff Beck: “'Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme, ha davvero acceso il nostro spirito giovanile e la nostra creatività. Scherzavamo su come ci sentissimo nuovamente a 18 anni e così è anche diventato il titolo dell’album''.

“18” è un mix di cover di brani celebri di artisti come Killing Joke, Beach Boys, Marvin Gaye e i Velvet Underground e brani inediti scritti proprio da Johnny Depp:

Jeff Beck & Johnny Depp - “18”: la tracklist completa:

Midnight Walker (Davy Spillane)

Death And Resurrection Show (Killing Joke)

Time (Dennis Wilson)

Sad Motherfuckin’ Parade (Johnny Depp)

Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder) (Beach Boys)

This Is A Song For Miss Hedy Lamarr (Johnny Depp)

Caroline, No (Beach Boys)

Ooo Baby Baby (The Miracles)

What’s Going On (Marvin Gaye)

Venus In Furs (The Velvet Underground)

Let It Be Me (The Everly Brothers)

Stars (Janis Ian)

Isolation (John Lennon)