Jovanotti tour 2022: date, biglietti e... le proteste degli ambientalisti

Jova Beach Party 2022, date e biglietti

"Pronti? Dal 19 partiamo per il grande viaggio!". Jovanotti ha annunciato così sui propri social l'inizio del tour 2022 o, meglio, del nuovo Jova Beach Party 2022, uno spettacolo che va oltre i singoli concerti e coinvolge fan, media e comunità locali in una serie di eventi social, web, tv e non solo.

Per oggi pomeriggio 19 novembre è previsto l'annuncio ufficiale con date e tappe, preceduto dal lancio de IL BOOM, un nuovo singolo accompagnato da un visual speciale. Alcune date sono in realtà già state rivelate, come quella del 17 luglio 2022 in Riviera, all'ippodromo di Villanova, oppure quella di Marina di Ravenna o di Viareggio. E infatti anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso sui propri profili social la soddifazione di ospitare Lorenzo Cherubini.

"E per non farci mancare nulla" continua ancora Jovanotti su Facebook "venerdì 19 partirà anche la app di #jovabeachparty" con tante nuove funzioni e la colonna sonora inedita e originale di Non voglio cambiare pianeta, il docufilm disponibile su Rai Play e anche all'estero su www.jova.tv.

E come ultima novità, dalle 15.30 di oggi 19 novembre sono disponibili anche i biglietti del Jovanotti tour 2022.

Jovanotti, tour sulle spiagge: le proteste degli ambientalisti

E mentre al Palazzo dei Congressi di Ravenna vengono presentate le nuove date del tour estivo Jova Beach Party, all'esterno la sezione ravennate di Italia Nostra e altre associazioni culturali e ambientaliste hanno protestato manifestando il proprio dissenso.

"Non si può certo dire che il Jova Beach Party abbia garantito una buona reputazione per la tutela dei luoghi" racconta Italia Nostra a RavennaToday. "Roccella Jonica, Marina di Cerveteri, Torre Flavia, Castel Volturno, Rimini, Lido degli Estensi e le tappe annullate di Vasto, Albenga solo per citare alcuni dei momenti più disastrosi dal punto di vista ambientale del tour in giro per la nostra penisola nel 2019.

Le coste italiane rappresentano un fragilissimo patrimonio pubblico di biodiversità da proteggere, già pesantemente compromesso da speculazioni, dissesti, inquinamento, cementificazioni selvagge, sfruttamento, erosione, subsidenza, cambiamenti climatici".

"A quale scopo acconsentire ad eventi di altissimo impatto" continuano "con migliaia e migliaia di persone, che ovviamente vengono ammassate nei luoghi più incontaminati? E’ questo il rispetto dell’ambiente che per un Paese come il nostro dovrebbe essere la priorità? Come possono le Istituzioni abdicare al loro ruolo di tutela, rispetto delle leggi e promozione della conoscenza e della cultura presso la popolazione?".

"E invece, non bastasse quanto successo nel 2019, i trattori riprenderanno a spianare anche nel 2022" continuano i manifestanti. "Per i concerti ci sono i luoghi attrezzati e gli stadi. Forse vengono ignorati perché costano? Quali sono le condizioni di lavoro che vengono garantite all’interno di questi eventi?"

"La natura non è un fondale, una location a costo zero da sfruttare e consumare a piacimento" concludono. "Ma la nostra casa comune, da proteggere per noi e per i nostri figli. Chiediamo all’amministrazione comunale di riflettere attentamente sull’evento che si appresta a sposare, e di lanciare un vero segnale di rispetto del martoriato ambiente ravennate per le generazioni presenti e future".