L'attivista transgender Clizia De Rossi: "Patrizia Mirigliani mi ha bloccata"

Patrizia Mirigliani "mi ha bloccata sui social", racconta sul magazine MOW (mowmag.com) l'attivista e transessuale Clizia De Rossi, che lo scorso luglio aveva fatto regolare domanda di iscrizione a Miss Italia, che nel giorno della finale del concorso, rincara la dose: "come tante altre persone trans che si sono potute iscrivere, ovviamente con i documenti quelli ufficiali in cui è riportata la dicitura "femmina", le ho dimostrato che non è lei a poter decidere quale tipologia di donna è più donna delle altre". Nella lunga intervista sulle pagine lifestyle del magazine di AM Network, l'attivista originaria della Toscana ha anche un appunto per il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, membro maschile della giuria della competizione che, a sopressa, è presieduta dal sottosegretario Vittorio Sgarbi e in diretta televisiva dlle ore 17 su Rainews24: "il mio amico Giuseppe sarà giudice a questo concorso retrogrado di Miss Italia e dovrà dimostrare di essere un progressista libertario - specifica l'attivista trasgender su MOW - come ama definirsi, e avere il coraggio di promuovere l'inclusione vera e valida per tutte le donne, comprese quelle transgender".