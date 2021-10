La figlia di Steve Jobs è un talento. Non solo cavallerizza, anche top model

La figlia di Steve Jobs è un talento. Cavallerizza e anche top model

Buon sangue non mente, la figlia di Steve Jobs è un talento. La terzogenita del fondatore di Apple, morto nel 2011, è destinata a diventare ricca, ma non per i soldi del padre, solo grazie al suo talento. Non erediterà nulla dell'immenso patrimonio lasciato interamente a sua madre Laurene. Si tratta - si legge sul Messaggero - di 35 miliardi di dollari in azioni Apple, ma anche in altri investimenti. Laurene ha già detto che non intende lasciare quasi nulla ai figli: "Diventare ricchi grazie a un'eredità non è giusto".

La figlia più piccola del fondatore della Apple - prosegue il Messaggero - ha solo 23 anni ma è già nota per essere una dei cinque migliori cavallerizzi al mondo, carriera che le è valsa numerose vittorie con premi molto ricchi in concorsi internazionali nonché varie medaglie come parte della squadra nazionale Usa. Ma da quest'anno la bionda californiana ha anche fatto i suoi primi passi sulle passerelle più esclusive della moda francese alla presentazione delle linee primavera-estate 2022. Eve ha sfoggiato con l'eleganza della veterana minigonne attillate per il marchio parigino Coperni. Il suo successo è stato tale che la rivista Tatler, bibbia della moda e dei pettegolezzi, l'ha eletta «next generation It Girl».