La Vacinada: la nuova esilarante canzone di Checco Zalone sul vaccino

Checco Zalone presenta il suo nuovo brano "La Vacinada", una pungente satira sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia

Checco Zalone torna con una nuova canzone dedicata a un tema di grande attualità: il vaccino contro il Covid-19. Il brano si chiama "La Vacinada" e come di consueto è ricco di ironia ma nasconde un messaggio importante. Il comico con uno spagnolo volutamente maccheronico racconta l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. “Questa è solo una canzone, due note in allegria – ha commentato Checco Zalone – Mai come in questo momento bisognerebbe evitare di dire qualcosa che cominci con 'Mai come in questo momento'".

La Vacinada: Checco Zalone ironizza sul vaccino nella sua nuova canzone - VIDEO UFFICIALE

Nel video ufficiale de "La Vacinada" vediamo Checco Zalone passeggiare in macchina e chiedere informazioni a un'anziana signora. Quando il comico scopre che quest'ultima è vaccinata il suo atteggiamento cambia radicalmente. Tra i due scocca l'amore proprio perché con la seconda dose il rischio di contagio da Covid-19 si riduce sensibilmente. L'anziana è incredibilmente interpretata dall'attrice Helen Mirren, amante del Salento ed Orso d'oro alla carriera al Festival del Cinema di Berlino. "L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs La Vacinada. - canta Checco Zalone con il suo spagnolo stentato, per non dire completamente inventato - Perchè si sa che nella guerra ogni buco è trincea".