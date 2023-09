La7, Maria Grazia Cucinotta torna con L’ingrediente perfetto

Ritorna su La7 Maria Grazia Cucinotta con i suoi appuntamenti gourmet del fine settimana. Le nuove edizioni tornano con tante novità: L’ingrediente perfetto a tu per tu da sabato 16 settembre ore 11.00 e L’ingrediente perfetto da domenica 17 settembre ore 10.10.

Da sabato 16 L’ingrediente perfetto a tu per tu: Maria Grazia Cucinotta inviterà nei più rinomati ristoranti d’Italia i suoi ospiti per degustare le prelibatezze cucinate per loro dallo chef. Tra una portata e l’altra, si lasceranno andare anche a racconti di vita privata e professionale. Il primo ospite sarà Rossella Brescia.

Da domenica 17 L’ingrediente perfetto: Maria Grazia Cucinotta riaccenderà le luci della sua cucina per proporre al suo pubblico nuove e gustose ricette fatte utilizzando i migliori prodotti gastronomici del nostro territorio. Come una vera e propria padrona di casa, non mancherà di invitare i suoi amici a farle da sous chef, come le accade usualmente nella vita di tutti i giorni.

Le novità della trasmissione di quest’anno non riguardano solo la presenza di amici e ospiti, ma anche il cambio della location: il nuovo studio farà da cornice per regalare al programma un’immagine rinnovata, più fresca e conviviale nel quale gli appassionati del programma si sentiranno a loro volta ospiti graditi di Maria Grazia.

“L’ingrediente perfetto a tu per tu” e “L’ingrediente perfetto” sono una produzione di Me Production.