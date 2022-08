Lady Gaga reciterà con Phoenix nel sequel di 'Joker'. La anticipazioni

Lady Gaga ha annunciato che recitera' nel seguito del film 'Joker' al fianco dell'attore premio Oscar Joaquin Phoenix

La cantante e attrice ha postato sul suo account twitter una breve clip dal titolo "Joker: Folie a' Deux", indicando la data di uscita del film, il 4 ottobre del 2024. In questa 'follia a due', che in realta' indica una rara sindrome psichiatrica nella quale una psicosi viene trasmessa da una persona all'altra, non si sa quale ruolo avra' Lady Gaga (presumibilmente Harley Quinn storica partner in crime del villain di Gotham City recentemente interpretata da Margot Robbie) ma nel video appare la sua silhouette ballare con Phoenix.

Joker, il post di lady Gaga

Il solo annuncio ha scatenato i fan. Il video di lady Germanotta e' stato visto da quasi due milioni e mezzo di persone in appena quattro ore.