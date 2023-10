Laurie Darmon, il nuovo che avanza è francese: ecco Laisse-moi t'aimer

LAURIE DARMON e il singolo Laisse-moi t’aimer

Dovremmo abituarci, perché il futuro delle nuove vie della musica è già tracciato. Un percorso su cui ormai stiamo già viaggiando da alcuni anni, ma come tutte le strade virtuali che si apprestano a diventare fisiche nel nostro domani, alcuni le sanno percepire con l’immaginazione, altri rimangono ciechi davanti al nuovo che avanza.

Il “caso” Laurie Darmon è la riprova di come oggi non sia mai detta l’ultima.

Generi un figlio, gli dài un titolo... insomma: scrivi una canzone. E se questa nel nascere non si sviluppa e non cresce proprio come ti aspetteresti da un nuovo nato, hai la percezione di aver perso la tua unica opportunità.

Ma oggi la nuova via parte dal basso, ed è democratica come tutte quelle cose che si generano autonomamente.

Stiamo parlando dei tanto controversi social network. Per l’artista si aprono oggi nuovi scenari.

Se i passaggi radiofonici non sono stati determinanti, se i media non si sono accorti subito di quella “creatura” musicale, probabilmente più sensibili si dimostreranno gli attenti fruitori tramite i loro canali. Non sarà oggi, forse sarà domani, forse sarà tra anni, ma un Reel virale su Instagram o un video di tendenza su Tik Tok, possono dare nuova luce a una canzone apparentemente a riposo.

Se il brano c’è vivrà per altre vie.

I casi ormai sono innumerevoli; tra i più celebri ne abbiamo uno sotto gli occhi, ovvero Jain con Makeba.

Oggi si aggiunge all’elenco Laurie Darmon con il suo singolo Laisse-moi t’aimer (Time/distribuzione Believe).

Due album e due EP nella sua carriera, artista affermata in Francia, la cantautrice francese arriva ora sul palco mondiale grazie alla eco dei social network e di una label attenta, tuffata completamente nella nostra modernità: Time Records.

Scritto, composto e coprodotto dalla stessa Laurie, Laisse-moi t'aimer è uscito nel 2019. Bisognava attendere l’estate del 2023 per scoprire la rinascita di questo brano tramite i social. Per diverse settimane su Instagram e altri canali il pezzo è rimasto al 12° posto tra quelli più condivisi al mondo sulla rete, il 1° in assoluto in lingua francese. Attualmente è ancora al 39esimo posto nelle principali tendenze globali di IG.

La rinascita di un brano, che inspiegabilmente era rimasto nei confini nazionali per 4 anni con quel pianoforte sincopato che fa Sud America (anche se il bit dance sui quarti lo smentisce) con quelle stratificazioni ritmiche sempre crescenti che ci portano su un dancefloor da night club, tra luci, fumogeni e classe tutta francese.

Insomma, si viaggia sulle onde di Laisse-moi t'aimer con quella metrica ammaliante, con quel motivo accattivante a cui non puoi rifiutarti. Fischiettando o ancheggiando, del resto è la stessa cosa: è una filastrocca musicale che ti ha già stregato come il pifferaio magico.

Ora Laisse-moi t’aimer vibra e risuona ovunque a suon di numeri eclatanti: più di 140.000 reel su Instagram, 20 milioni di stream sulle piattaforme, 195.000 Shazam, e sta attualmente entrando nella top Shazam di paesi di diversi continenti perché oggi è sulle piattaforme e nei nightclub di tutto il mondo.