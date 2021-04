Le Iene, lo scherzo a Giovanni Ciacci finisce in dramma: stop alla puntata

Le Iene, lo scherzo a Giovanni Ciacci finisce male: stop alla puntata

Il noto costumista Giovanni Ciacci è stato vittima di uno scherzo orchestrato da Le Iene. L'epilogo non è stato quello immaginato. L'inviato del programma di Italia 1 ha giocato su una delle paure più grandi di Ciacci, quella per il buio. Lo scherzo avrebbe dovuto far divertire, ma è finito in tragedia e Le Iene sono state costrette ad interromperlo. Ecco che cosa è successo.

Le Iene, scherzo a Giovanni Ciacci: finale con crisi di panico

Con la complicità di un amico del costumista, Daniele, Le Iene hanno organizzato un terribile scherzo a Giovanni Ciacci. Nella prima del filmato si vedono l'opinionista e Daniele mentre decidono di affittare un capannone con l'obiettivo di craere un luogo di ritrovo per i bambini dopo la scuola.

I due si recano sul posto, ma una volta giunti nel capannone va via la luce. Il proprietario inizia a lamentarsi a distanza: "E allora? È possibile che salta sempre la luce?”.

"Daniele, andiamo via, ti prego”, dice Ciacci sopraffatto dalla paura. La luce va e viene. Ad un certo punto però si sente la voce della figlia del proprietario. La donna accusa il padre di tenerla segregata lì da molto tempo. "Mi sentite? Mi tiene chiusa - urla la donna - non mi fa più uscire". Qui la tensione sale ancora di più. Nonostante la paura del buio, Ciacci riesce a reagire e libera la donna insieme all'amico. I tre corrono insieme fuori dal capannone, ma il proprietario li insegue.

Poco dopo accade il dramma. Lo stylist si sente male, gli viene una crisi di panico. Le Iene decidono a quel punto di porre fine allo scherzo anticipatamente. "Avremmo voluto continuare lo scherzo - afferma l'inviato - ma anche noi ci siamo preoccupati e così siamo subito intervenuti”.