Le stelle del rock insieme in un concerto (in streaming) per David Bowie

L'8 gennaio 2021 David Bowie avrebbe compiuto 74 anni.

Per celebrare il “Duca Bianco”, che con la sua musica ha influenzato generazioni di fan e anche di colleghi musicisti, è stato organizzato un concerto in suo onore, con un cast veramente stellare.

L'idea è venuta a Mike Garson, pianista della band di Bowie, che ha arruolato altri musicisti che nel corso degli anni ne hanno fatto parte, a partire da Charlie Sexton, ma anche musicisti che hanno amato l'eclettico artista, scomparso il 10 gennaio 2016.

Per via del Covid-19, il concerto si svolgerà in streaming, con biglietti di “ingresso” a 20,52 euro su rollinglivestudios.com.

Lo show sarà trasmesso in diretta e in seguito rimarrà disponibile in rete per 24 ore.

