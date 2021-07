Libero De Rienzo, Sangue: proiezione il 31/7 con i Ragazzi del Cinema America

Libero De Rienzo è morto a 44 anni giovedì 15 luglio nella sua casa di Roma per arresto cardiaco, ma non è ancora chiaro cosa sia successo nelle ore e nei minuti precedenti il decesso.

L’autopsia appena svolta non ha ancora sciolto i molti dubbi legati alla morte del giovane attore, ma una cosa è certa: il mondo del cinema è ancora sotto choc e sono molti i colleghi e i fan che gli dedicano omaggi e ricordi commossi.

Tra questi è arrivato l’annuncio dei ragazzi del Cinema America che per celebrare “Picchio” hanno organizzato la proiezione di Sangue, con i familiari e gli amici di Libero De Rienzo, che del film ha firmato la regia, il 31 luglio alle 21.15 a Piazza San Cosimato.

I ragazzi del Cinema America

Nel 2012 un gruppo di amici ventenni salva dalla demolizione il Cinema America di Trastevere, fonda l’associazione “Piccolo Cinema America”, oggi “Piccolo America”, e inizia a colorare Roma con grandi arene estive gratuite. Da San Cosimato fino a Ostia nasce così “Il Cinema in Piazza”. Noi siamo quei ragazzi e ora stiamo lavorando per riaprire il Cinema Troisi di Via Induno.