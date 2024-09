Madama Butterfly opera e arte al 70° Festival PUCCINI 2024

Al 70° Festival PUCCINI 2024 in occasione dei 120 anni dal debutto della tragica storia di Cio-Cio-San, tradita dalle promesse da marinaio di Pinkerton, il cartellone del 70° Festival Puccini ripropone al pubblico di Torre del Lago uno dei suoi più fortunati allestimenti di Madama Butterfly del progetto "Scolpire 'Opera con le scene dello scultore giapponese Kan Yasuda per la regia di Vivien Hewitt ei costumi di Regina Schrecker. Nel ruolo di Cio-Cio-San si avvicenderanno Valeria Sepe (31 agosto) e Marina Medici (7 settembre) mentre Anna Maria Chiuri darà voce e corpo a Suzuki. Nei panni di Pinkerton torna il tenore Vincenzo Costanzo e Sergio Bologna sarà il console Sharpless. In qualità di maestro concertatore e direttore d'orchestra torna sul podio del Festival Puccini Jacopo Sipari di Pescasseroli. Lo scultore giapponese Kan Yasuda, autore anche del primo allestimento del progetto Scolpire I'opera del Festival Puccini di Torre del Lago nelle scenografie di Madama Butterfly. Le sue sculture fanno Mostra sul lungomare di Viareggio e in alcuni angoli tra i più suggestivi della Città. Una mostra voluta dal Comune di Viareggio omaggio all'artista che ha scelto di vivere in Versilia, trasferendosi sin dagli anni "70 a Pietrasanta dove ha il suo laboratorio. Un grande successo di pubblico nella cornice di Torre del Lago che legò il giovane compositore Giacomo Puccini quando arrivò nel 1891 e in questi luoghi si ispirò al suo genio creativo .Grazie a Pier Luigi Pizzi direttore artistico del Festival PUCCINI che con il suo staff e le istituzioni ha creato un imperdibile e indelebile ricordo italiano di Giacomo Puccini.



Servizio realizzato da Nick Zonna e Turconi Rosanna